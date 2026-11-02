به گزارش خبرنگار مهر ، احمد خامسان صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهارکرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش‌های مختلف دانشگاه بیرجند آماده افتتاح است که طی ماه‌های آینده و به‌تدریج تا مهرماه ۱۴۰۶، همزمان با پنجاهمین سالگرد راه‌اندازی دانشگاه، به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به تاریخ تأسیس دانشگاه بیرجند افزود: این دانشگاه در ۱۳ خرداد ۱۳۵۴ تأسیس شد و نخستین گروه دانشجویان آن نیز در مهرماه ۱۳۵۶ با ۱۲۰ دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این دانشگاه نقش مهمی در شکل‌گیری مراکز آموزش عالی استان داشته است، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند به‌عنوان یکی از نهادهای علمی ریشه‌دار استان، نقش مؤثری در توسعه علمی و فرهنگی بیرجند و خراسان جنوبی ایفا کرده و بسیاری از دانشگاه‌های استان نیز از نظر شکل‌گیری و تأمین نیروی انسانی متخصص، از ظرفیت علمی و استادان این دانشگاه تأثیر پذیرفته‌اند.

خامسان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای پنجاهمین سالگرد راه‌اندازی دانشگاه گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم و طرح‌های موردنیاز دانشگاه را نیز پیش ببریم و در همین راستا، مجموعه‌ای از پروژه‌ها با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای افتتاح آماده شده است.

تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی تا مهر ۱۴۰۶

وی با اشاره به پروژه‌های حوزه رفاهی دانشجویان بیان کرد: خوابگاه دخترانه صدف ۶ با ظرفیت ۲۵۰ نفر از جمله طرح‌های مهم دانشگاه است که در دوره قبلی مسئولیت بنده و با دریافت تسهیلات بانکی آغاز شد و با استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه به مرحله تکمیل رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای این خوابگاه هزینه شده است، افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، امکان اسکان ۲۵۰ دانشجوی دختر فراهم خواهد شد.

خامسان همچنین از تکمیل پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه خبر داد و گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۲ با حمایت بنیاد برکت و مشارکت خیران آغاز شده و در قالب دو بلوک در حال اجراست.

وی ادامه داد: برای این دو پروژه خوابگاهی، در مجموع حدود ۸۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس دانشگاه بیرجند، با تکمیل این پروژه، امکان اسکان حدود ۲۴ زوج دانشجو در خوابگاه متأهلی فراهم خواهد شد.

افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی دانشگاه به ۱.۶ مگاوات

خامسان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دانشگاه بیرجند در حوزه مدیریت سبز اشاره کرد و گفت: این دانشگاه در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مراکز پیشرو کشور به شمار می‌رود و در زمره ۱۰ دانشگاه برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

وی افزود: در دوره قبلی مسئولیت، ظرفیت تولید برق خورشیدی دانشگاه حدود ۳۵۰ کیلووات بود که طی سال گذشته و امسال، ۴۰۰ کیلووات دیگر به این ظرفیت افزوده شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجموع ظرفیت تولید برق خورشیدی دانشگاه به ۷۵۰ کیلووات رسیده است.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که طی دو سال آینده، ظرفیت تولید برق خورشیدی دانشگاه به یک‌هزار و ۶۰۰ کیلووات، معادل ۱.۶ مگاوات، افزایش یابد.

خامسان تأکید کرد: برای تحقق این هدف، باید ظرفیت فعلی تولید برق خورشیدی دانشگاه بیش از دو برابر شود.

توسعه استفاده از آب‌های خاکستری برای آبیاری فضای سبز

خامسان همچنین از اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب در دانشگاه بیرجند خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ هکتار از فضای سبز و باغات دانشگاه تحت برنامه آبیاری غیرقطره‌ای قرار گرفته است؛ اقدامی که در راستای مدیریت منابع آبی و بهینه‌سازی مصرف آب انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده دانشگاه در این زمینه افزود: هدف ما این است که طی یکی دو سال آینده، با رفع موانع احتمالی، آبیاری کل فضای سبز و بخشی از باغات دانشگاه با استفاده از آب بازچرخانی‌شده انجام شود.

رئیس دانشگاه بیرجند از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای تصفیه‌خانه این دانشگاه خبر داد و گفت: با اجرای فاز جدید این طرح، کیفیت پساب تصفیه‌شده برای استفاده در آبیاری فضای سبز و درختان غیرمثمر دانشگاه ارتقا می‌یابد.

خامسان اظهار کرد: در راستای تکمیل برنامه‌های مدیریت سبز دانشگاه، امسال ۱۵ میلیارد تومان برای ارتقای تصفیه‌خانه اختصاص داده‌ایم و در حال حاضر نیز فرآیند انتخاب پیمانکار این پروژه در حال انجام است.

وی با اشاره به گلایه‌های گذشته درباره انتشار بوی نامطبوع از محدوده دانشگاه افزود: این مشکل در حال حاضر تا حد زیادی برطرف شده و میزان انتشار بو به شکل محسوسی کاهش یافته است، اما با اجرای این سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فاز جدید تصفیه‌خانه تلاش می‌کنیم مشکل به‌طور کامل رفع شود.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: در فاز نخست، هدف این است که کیفیت آب خروجی تصفیه‌خانه به سطحی برسد که برای آبیاری فضای سبز و درختان غیرمثمر دانشگاه قابل استفاده باشد و در مراحل بعدی نیز امکان استفاده از این آب برای آبیاری باغات دانشگاه فراهم شود.

موزه و مرکز اسناد دانشگاه بیرجند؛ پاسداشت میراث علمی و فرهنگی خراسان جنوبی

خامسان در ادامه به پروژه موزه و مرکز اسناد دانشگاه بیرجند به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص فرهنگی و آموزشی این مجموعه اشاره کرد و گفت: این پروژه از جمله اقدامات ارزشمند دانشگاه است که با هدف حفظ میراث فرهنگی و آموزشی منطقه، معرفی تاریخ دانشگاه و ایجاد بستری برای آشنایی نسل جدید با پیشینه علمی و فرهنگی بیرجند اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی این مجموعه دو دانشکده از پردیس شهدا به پردیس امیرآباد منتقل و حدود دو هزار مترمربع فضا بازسازی شده است، افزود: این مجموعه با تلاش و سرمایه‌گذاری دانشگاه به مرحله قابل توجهی از تکمیل رسیده و بازدید مسئولان مختلف کشوری از آن نیز با استقبال و شگفتی همراه بوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید بر جایگاه تاریخی مدرسه شوکتیه در تحولات فرهنگی منطقه تصریح کرد: نمی‌توان نقش بی‌بدیل مدرسه شوکتیه را در تاریخ بیرجند و خراسان جنوبی نادیده گرفت.

خامسان تصریح کرد: تأسیس این مدرسه نقطه عطفی در مسیر تحول شهر بیرجند بود و به تغییر جایگاه آن از منطقه‌ای دورافتاده به یکی از کانون‌های مهم فرهنگ، آموزش و تربیت معلم کمک کرد.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی موزه دانشگاه، حفظ میراث آموزشی این منطقه و نمایش پیوند تاریخی دانشگاه بیرجند با آن حرکت بزرگ فرهنگی و آموزشی است.

خامسان با اشاره به بخش علم و فناوری این موزه گفت: در سال گذشته حدود هفت تا هشت میلیارد تومان تجهیزات و وسایل علمی و فناورانه برای این مجموعه خریداری شده است.

ایجاد مرکز اسناد برای حفاظت از میراث مکتوب منطقه

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به راه‌اندازی مرکز اسناد در کنار موزه دانشگاه اظهار کرد: بخش مهمی از اسناد تاریخی منطقه در معرض نابودی قرار دارد و هدف ما از ایجاد این مرکز، جمع‌آوری، نگهداری و حفاظت از این میراث ارزشمند است.

خامسان افزود: برای این مجموعه دستگاه اسکنر تخصصی خریداری شده تا امکان دیجیتال‌سازی اسناد و دسترسی بهتر به منابع تاریخی فراهم شود.

وی با قدردانی از خانواده مرحوم شریف که مجموعه‌ای ارزشمند از نسخ خطی و کتاب‌های تاریخی را به مرکز اسناد دانشگاه اهدا کرده‌اند، گفت: در میان این آثار، کتاب‌ها و نسخه‌هایی متعلق به دوره‌های تیموری و صفوی وجود دارد که از نظر تاریخی و فرهنگی ارزش بسیار بالایی دارند و حتی نمی‌توان به‌سادگی برای برخی از آن‌ها قیمت تعیین کرد.

خامسان همچنین از پیش‌بینی بخش‌هایی برای مرکز مفاخر و بازنشستگان و فضاهای جانبی موزه خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مجموعه طی یکی دو ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

راه‌اندازی مجتمع آموزشی شوکتی در پردیس شهدا

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه دانشگاه برای توسعه فعالیت‌های آموزشی در پردیس شهدا اشاره کرد و گفت: مجتمع آموزشی شوکتی با هدف راه‌اندازی مجموعه مدارس وابسته به دانشگاه بیرجند در این پردیس در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: در همین راستا، سه المان سنگی متناسب با پنجاهمین سالگرد راه‌اندازی دانشگاه طراحی شده که یکی از آن‌ها در میدان نوآوری نصب شده و ساخت المان‌های دیگر نیز در دست انجام است.

رئیس دانشگاه بیرجند با تشریح آخرین وضعیت جمعیت دانشجویی این دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود ۸ هزار و ۸۳۰ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه بیرجند مشغول تحصیل هستند و با تکمیل فرآیند پذیرش دانشجویان جدید، این تعداد تا پایان ماه جاری به حدود ۱۲ هزار نفر خواهد رسید.

خامسان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸ هزار و ۸۳۰ دانشجو در پردیس‌های مختلف دانشگاه بیرجند ثبت‌نام کرده و مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: حدود ۶۵ دانشجوی جدید کارشناسی ارشد نیز در حال طی مراحل ثبت‌نام هستند که کلاس‌های آن‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه بیرجند تصریح کرد: همچنین حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی پذیرش خواهند شد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری وارد دانشگاه شوند.

وی با بیان اینکه با تکمیل این فرآیندها جمعیت دانشجویی دانشگاه به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد، تصریح کرد: از مجموع دانشجویان دانشگاه، حدود ۲۵ درصد در مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت دانشگاه در حوزه آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی است.

خامسان با اشاره به ترکیب جمعیتی دانشجویان گفت: حدود ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه بیرجند را بانوان تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۵۴ درصد نیز دانشجویان غیربومی هستند.

وی همچنین از تحصیل ۲۲۷ دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه بیرجند خبر داد و افزود: این دانشجویان از دو کشور افغانستان و نیجریه در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموخته حاصل فعالیت دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز آموزش عالی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموخته از دانشگاه بیرجند فارغ‌التحصیل شده‌اند و این دانشگاه نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشور و به‌ویژه استان خراسان جنوبی داشته است.

خامسان در ادامه با اشاره به ساماندهی و توسعه باغ امیرآباد گفت: باغ امیرآباد یکی از زیباترین و شاخص‌ترین باغ‌های شرق کشور است و از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و تاریخی بیرجند به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وجود دو رشته قنات در این باغ اظهار کرد: قنات آب‌شور دانشگاه که مادرچاه آن در محدوده فرودگاه قرار دارد، پس از عبور از زیر خیابان جمهوری و خیابان انقلاب، در باغ امیرآباد ظاهر می‌شود.

وی افزود: همچنین قنات آب‌شیرین روستای امیرآباد نیز در این مجموعه جریان دارد که بر ارزش و زیبایی آن افزوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ساماندهی این باغ از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است، افزود: این مجموعه در حال حاضر سه بخش اصلی دارد؛ بخش نخست باغ آموزشی است که در اختیار دانشکده کشاورزی قرار گرفته، بخش دوم مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه است که فعالیت آن آغاز شده و پذیرای مهمانان دانشگاه و سایر مراجعه‌کنندگان است.

وی تأکید کرد: تلاش دانشگاه این است که با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت‌های باغ امیرآباد بیش از گذشته در خدمت دانشگاهیان و شهروندان قرار گیرد.

تبدیل خوابگاه ابوذر به مرکز نوآوری و رویش

رئیس دانشگاه بیرجند در تشریح برنامه‌های حوزه فناوری نیز از تغییر کاربری خوابگاه ابوذر و راه‌اندازی مرکز نوآوری و رویش در این مجموعه خبر داد و گفت: خوابگاه ابوذر که پیش از این محل اسکان حدود ۳۰۰ دانشجوی پسر بود، تخلیه و دانشجویان به محل دیگری منتقل شدند تا این فضا در اختیار فعالیت‌های فناورانه قرار گیرد.

خامسان افزود: بازسازی واحدهای فناور دانشگاه در این مجموعه آغاز شده و تاکنون حدود ۳۰ واحد فناور در آن مستقر شده‌اند. این مرکز ظرفیت پذیرش حدود ۲۰ واحد دیگر را نیز دارد.

وی با اشاره به انتخاب دانشگاه بیرجند به‌عنوان یکی از ۲۰ دانشگاه پایلوت کشور در طرح توسعه و ارتقای مراکز رشد و نوآوری اظهار کرد: این انتخاب از میان حدود ۱۰۰ دانشگاه کشور انجام شده و نشان‌دهنده ظرفیت دانشگاه بیرجند در حوزه توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های فناور است.

تعهد شفاهی یک‌ونیم همت سرمایه‌گذاری برای پردیس علم و فناوری

خامسان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد پردیس علم و فناوری دانشگاه بیرجند با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پردیس در زمین روبه‌روی سیلو پیش‌بینی شده و جلسات متعددی با حضور مسئولان و سرمایه‌گذاران برای تحقق آن برگزار شده است.

وی افزود: تاکنون حدود یک‌ونیم همت تعهد شفاهی سرمایه‌گذاری برای این پردیس اعلام شده است که البته اجرای نهایی طرح نیازمند رفع برخی موانع و مشکلات اداری است.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: علاوه بر این، مجوز هیئت امنا برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین به‌منظور استقرار ناحیه صنعتی واحدهای فناور دانشگاه دریافت شده است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت شرکت‌های فناور و ارتباط بیشتر دانشگاه با بخش تولید و صنعت را فراهم کند.

خامسان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیباسازی و ساماندهی محوطه دانشگاه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان برای محوطه‌سازی و اجرای طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف دانشگاه هزینه شده است.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به کاهش تخصیص اعتبارات دانشگاه و پیش‌بینی کسری بودجه در پایان سال، خواستار حمایت بیشتر مدیریت شهری از خدمات حمل‌ونقل دانشجویان شد و تأکید کرد: نزدیک به ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه بیرجند، بخشی از جمعیت و ظرفیت اقتصادی این شهر هستند و باید در برنامه‌ریزی‌های شهری مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، اعتبارات دانشگاه‌ها به‌طور کامل پرداخت نشده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، میزان تخصیص اعتبارات دانشگاه معمولاً بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب و در مواردی ۱۰۵، ۱۰۸ یا حتی ۱۱۰ درصد بود، اما امسال تنها ۸۸ درصد اعتبارات پرداخت شده و ۱۲ درصد آن محقق نشده است.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: این میزان کسری برای دانشگاه رقم قابل توجهی است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته، دریافت ۱۱۰ درصد اعتبارات مصوب، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان منابع بیشتر برای دانشگاه فراهم کرد، اما امسال عدم پرداخت ۱۲ درصد اعتبارات، حدود ۴۰ میلیارد تومان کسری ایجاد کرده است.

وی با اشاره به دشواری‌های مالی دانشگاه در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای مسئولیتم تلاش کردم برنامه‌ریزی دانشگاه بر مبنای دریافت کامل اعتبارات انجام شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش‌بینی می‌شود دانشگاه در پایان سال با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، تأمین هزینه‌های جاری و خدمات دانشجویی به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت دانشگاه تبدیل شده است.

هزینه حمل‌ونقل دانشجویان افزایش یافته است

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به افزایش هزینه‌های خدمات حمل‌ونقل دانشجویان گفت: در سال‌های گذشته، هر سال برای تأمین هزینه سرویس‌های دانشجویی مبالغی از دانشگاه مطالبه می‌شد که این رقم به‌تدریج افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه مسئله اصلی، نحوه نگاه مدیریت شهری به دانشجویان است، اظهار کرد: با مسئولان برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی قوچان و دانشگاه بجنورد درباره این موضوع گفت‌وگو کرده‌ام و آنها بیان کرد که دانشجویان آنان مانند دیگر شهروندان تنها با پرداخت بلیط و کارت شهروندی چون سایر شهروندان تردد می کنند.

وی افزود: نزدیک به ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه بیرجند تحصیل می‌کنند و این جمعیت، علاوه بر استفاده از خدمات شهری، در فعالیت‌های اقتصادی شهر نیز نقش دارد.

وی افزود: دانشجویان برای رفت‌وآمد، خرید و تأمین نیازهای روزمره خود از ظرفیت‌های شهر استفاده می‌کنند و حضور آن‌ها به رونق اقتصادی بیرجند کمک می‌کند.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد دانشجویان استفاده‌کننده از اتوبوس‌های مورد بحث، دانشجویان بیرجند هستند، تصریح کرد: دانشگاه برای بخشی از نیازهای حمل‌ونقل، سرویس اختصاصی در نظر گرفته است، اما این موضوع نباید به معنای واگذاری تمام مسئولیت جابه‌جایی دانشجویان به دانشگاه باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسیرهای منتهی به دانشگاه بیرجند گفت: کافی است میزان تردد در بلوار دانشجو، به‌ویژه محدوده میدان شهید برازنده، بررسی شود تا مشخص شود حجم رفت‌وآمد در این مسیر حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز قابل توجه است و بنابراین، انتظار می‌رود شهرداری در چارچوب وظایف خود، خدمات حمل‌ونقل عمومی را تا این محدوده ارائه دهد.

رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید بر جایگاه دانشگاه در هویت فرهنگی و اجتماعی بیرجند اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که همواره به آن افتخار می‌کنیم، دانشگاهی و فرهنگی بودن بیرجند است. دانشگاه‌ها در کنار نقش علمی و آموزشی، بخشی از هویت شهر و عامل پویایی اجتماعی و اقتصادی آن هستند؛ بنابراین، حمایت از دانشجویان نباید صرفاً یک مسئولیت درون‌دانشگاهی تلقی شود.