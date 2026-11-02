به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نیرنگ‌بازها» به نویسندگی ناصر حبیبیان، کارگردانی مشترک ناصر حبیبیان و احسان ملکی و تهیه‌کنندگی علی اکباتانی، از چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

نادر فلاح، مجید رحمتی، پانته‌آ مهدی‌نیا، وحید نفر، امیر عدل‌پرور، خالق استواری، محمدجواد کیان‌ارثی، محمد ملکی، سارینا بی‌آبی، یونس فولادی، مائده محمودی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «نیرنگ‌بازها» که روایتی تلخ و طنزآمیز از حوادث سیاسی تاریخ تهران است، تازه‌ترین همکاری ناصر حبیبیان و احسان ملکی به شمار می‌آید.

این ۲ هنرمند پیش‌تر با نمایش «هزار شلاق» تجربه‌ای در تئاتر رقم زده‌اند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به روحان امامی طراح صحنه، محیا قبادی طراح لباس، بهزاد بختیاری طراح موسیقی و آهنگساز، پدرام رضوانی طراح نور، زهره قنبری طراح گریم، علی زندیه طراح گرافیک و تبلیغات، مهران درخشان‌زاده مدیر تولید، سحر تبرائی نظری برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، محمد جواد کیان ارثی مدیر صحنه، سارینا بی‌آبی دستیار صحنه، فائزه نوری دستیار لباس، غزال رحمان‌پور مشاور نویسنده، علی ساسانی ساخت و اجرای دکور، شایان عظیمی عکاس تبلیغات، آیدا عظیمی عکاس، حامد قریب مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه اشاره کرد.

نمایش «نیرنگ‌بازها» از ۱۳ آبان‌ به تهیه‌کنندگی علی اکباتانی هرشب ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.