به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان این طرح اعلام کرد: این مراسم از ساعت: ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم راهپیمایی با حضور اقشار مختلف مردم، انجمن های اسلامی، دانشجویان دانشگاه ها و دانش آموزان آغاز می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بدین منظور محدودیت‌های تردد در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود که مرحله اول از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه ۱۲ آبان در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح، مرحله دوم در روز اجرای مراسم از ساعت ۶:۰۰ روز چهارشنبه خیابان طالقانی حدفاصل خیابان حافظ تا خیابان مفتح و کلیه خیابان های عمود بر خیابان طالقانی در ضلع شمال و جنوب تا یک تقاطع مانده به خیابان طالقانی میباشد.

سردار موسوی پور افزود: محدودیت توقف نیز در دو مرحله که مرحله اول آن از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان قرنی تا خیابان مفتح و مرحله دوم از ساعت ۰۶:۰۰ روز چهارشنبه در خیابان طالقانی از خیابان حافظ تا خیابان مفتح و کلیه معابر عمود برخیابان طالقانی تا شعاع ۵۰ متر و کلیه محل های چینش اتوبوس های شرکت واحد اجرا می گردد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در مسیر «شرقی- غربی»، خیابان انقلاب اسلامی در «هر دو مسیر»، خیابان کریمخان در «هر دو مسیر» و خیابان سمیه در مسیر «شرق به غرب» و در مسیر «شمالی–جنوبی»، خیابان ولیعصر (عج) «جنوب به شمال» و خیابان حافظ «شمال به جنوب» می باشد.

سردار موسوی پور خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس ها درخیابان‌های مفتح از خیابان انقلاب اسلامی تا میدان هفت تیر، کریمخان از میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر، ایرانشهر از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، ولیعصر (عج) از تقاطع طالقانی تا تقاطع زرتشت، بلوار کشاورز در مسیر «غرب به شرق»، طالقانی از تقاطع خیابان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان حافظ، نجات اللهی از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، حافظ از خیابان کریمخان تا خیابان طالقانی، خیابان شهید قرنی از میدان فردوسی تا تقاطع خیابان کریمخان «داخل خط ویژه» و خیابان موسوی از تقاطع انقلاب تا تقاطع طالقانی می‌باشد .

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم راهپیمایی جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر راهپیمایی جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده نمایند.