به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر دوشنبه، در جلسه مشترک شورای اداری، شورای پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران ورامین، بر ضرورت تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اسکان اضطراری تأکید کرد و اظهار داشت: پدافند غیرعامل محدود به حوزه‌های نظامی و امنیتی نیست و در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، از رعایت اصول ایمنی در رانندگی تا تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی، نمود دارد.

وی با قدردانی از فرماندار، شهردار، اعضای شورای تأمین و سایر مسئولان ورامین به دلیل حمایت و همراهی با مجموعه انتظامی افزود: تعامل دستگاه‌های شهرستان در تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی از مجموعه انتظامی، نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

امیریان همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی جاسم علی‌بخشی، فرمانده انتظامی شهرستان ورامین، قدردانی کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به دستورالعمل وزارت کشور برای تشکیل اردوگاه‌های اضطراری در شرایط بحران بیان کرد: شناسایی مکان‌های مناسب برای اسکان اضطراری شهروندان و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز باید پیش از وقوع حوادث انجام شود تا شهرستان‌ها در زمان بحران با کمبود امکانات و آمادگی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: دستورالعمل تشکیل اردوگاه‌های اضطراری به فرمانداران هفت شهرستان حوزه شرق استان تهران ارسال شده است تا دستگاه‌های اجرایی با تعیین مسئولیت‌های مشخص، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی بحران کسب کنند.

امیریان با تأکید بر ضرورت تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: نظارت بر اسکان شهروندان، توزیع عادلانه امکانات، تأمین امنیت عمومی، آب، برق، سوخت و خدمات بهداشتی و رسیدگی به وضعیت ساکنان اردوگاه‌ها باید با هماهنگی و نظارت ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام شود.

وی در تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: جمعیت هلال‌احمر مسئول امدادرسانی، اسکان اضطراری، توزیع اقلام امدادی، آموزش و ارائه کمک‌های اولیه است و شبکه بهداشت و درمان نیز باید تأمین دارو، خدمات درمانی، واکسیناسیون و مراقبت‌های بهداشتی را برعهده بگیرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: شرکت آب و فاضلاب مسئول تأمین آب و دفع فاضلاب، اداره برق متولی تأمین و پایداری روشنایی و انرژی، اداره گاز مسئول تأمین سوخت و امکانات گرمایشی و آموزش‌وپرورش نیز عهده‌دار فراهم‌کردن فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز خواهد بود.

امیریان حمایت از سالمندان، معلولان و کودکان بی‌سرپرست را از مسئولیت‌های سازمان بهزیستی عنوان کرد و اظهار داشت: کمیته امداد نیز باید حمایت از خانواده‌های نیازمند و تأمین نیازهای ضروری آنان را دنبال کند.

وی تأمین و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را از وظایف اداره صنعت، معدن و تجارت، آماده‌سازی راه‌های دسترسی را از مسئولیت‌های اداره راه و شهرسازی و تأمین ارتباطات تلفنی و اینترنتی را از وظایف مجموعه مخابرات برشمرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به مسئولیت فراجا در اردوگاه‌های اضطراری خاطرنشان کرد: حفظ نظم و امنیت عمومی در سطح شهر و داخل اردوگاه‌ها برعهده مجموعه انتظامی است و اجرای این مأموریت به همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

امیریان در پایان برگزاری جلسات تخصصی، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد اردوگاه‌های اضطراری در شهرستان‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: باید مقدمات اجرایی این طرح پیش از وقوع بحران فراهم شود تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی به مردم با آمادگی، هماهنگی و سرعت بیشتری انجام گیرد.