حجت‌الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: راهپیمایی این روز با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر بوشهر ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه از میدان قدس آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر، در میدان شهید رئیسعلی دلواری تجمع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر بوشهر خواهد بود.

جمالی در پایان از مردم، خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و مسئولان استان دعوت کرد با حضور در این مراسم، در گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و اعلام انزجار از استکبار جهانی مشارکت کنند.