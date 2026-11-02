به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول گزارشی به دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی مبنی بر ادعای نفوذ فردی در دادگستری، نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و برخی دستگاه‌های اجرایی، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی ابعاد مختلف آن آغاز شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فرد موردنظر با سوءاستفاده از ادعای ارتباط با مسئولان و برخورداری از نفوذ در مجموعه‌های حاکمیتی، تلاش می‌کرد اعتماد مردم را جلب کرده و از این طریق در موضوعات مختلف، از جمله اخاذی و کلاهبرداری از مردم، اقدام کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی ابعاد فعالیت‌های این فرد، تصریح کرد: مشارالیه که در حوزه‌هایی نظیر نرم‌افزار و الکترونیک تبحر، تسلط و فعالیت داشته است، با طرح ادعای اخذ مجوز از دادگستری، نهادهای امنیتی و انتظامی، اقداماتی از جمله حفاری، استخراج رمز ارز و دیگر اقدامات غیرمجاز را انجام داده است.

پوریانی ادامه داد: در پی انجام اقدامات ویژه قضایی و اطلاعاتی و با صدور دستورات لازم از سوی رئیس دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی، متهم اصلی و دو نفر از افراد مرتبط با وی به مرجع قضایی احضار شدند و تحقیقات لازم در این خصوص صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دو نفر از افراد مرتبط با پرونده در جریان تحقیقات و بازجویی‌های اولیه، مطالبی را در خصوص اتهامات انتسابی به فرد اصلی مطرح کردند که در کنار سایر مستندات و مدارک موجود، مورد بررسی قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه پس از تکمیل مدارک و مستندات، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شد، گفت: متهم اصلی با صدور قرار تأمین کیفری متناسب بازداشت و به زندان معرفی شده است و در حال حاضر نیز تحت نظر کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار دارد.

پوریانی با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اظهار کرد: ادعای ارتباط با مسئولان، برخورداری از نفوذ در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی یا معرفی خود به‌عنوان فرد برخوردار از مجوزهای خاص، نمی‌تواند پوششی برای ارتکاب اعمال مجرمانه و سوءاستفاده از اعتماد مردم باشد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مازندران با افرادی که از نام و اعتبار مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی سوءاستفاده کرده و با ادعای نفوذ، زمینه کلاهبرداری، اخاذی، فریب شهروندان و خدشه‌دار شدن اعتبار دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند، در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران از شهروندان خواست در مواجهه با افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی یا برخورداری از نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، درخواست وجه یا امتیاز می‌کنند، هوشیار باشند و موارد مشکوک را به مراجع رسمی و قانونی اطلاع دهند.