به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت کابل‌های شبکه مخابراتی و برق از اماکن دولتی در یکی از مناطق کرج، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، سه سارق را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اعتراف متهمان به ۲۵ فقره سرقت بیان کرد: در این پرونده سه نفر مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر شدند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.