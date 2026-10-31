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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

از میان شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۴ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند و ۲ نفر دیگر نیز بر اثر شدت جراحات پیشین به شهادت رسیده اد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا امروز، هزار و ۵۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۷۱۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۴۵ شهید در این مدت از زیر آوار یا مناطق مختلف بازیابی شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۳۴ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که پس از تکمیل اطلاعات و تایید کمیته ثبت شهدا، نام ۱۸ شهید دیگر از زمان آخرین به‌روزرسانی در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ به آمار تجمعی افزوده شده است.

کد مطلب 6995247

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا برای پایان جنگ در غزه کاری نمی کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اگر جنگ غزه خاتمه پیدا نکند به احتمال قوی ممکن است خطر بزرگی منطقه و جهان را تهدید کند

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