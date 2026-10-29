افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴۵۷۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید و ۳۸ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در نوار غزه در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا کنون، شمار شهدای فلسطینی به ۱٬۵۷۴ نفر و شمار مجروحان به ۵٬۶۸۷ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۴۵ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

به گفته وزارت بهداشت نوار غزه و با احتساب آمار جدید، در تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدای غزه به ۷۴٬۵۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵٬۸۰۸ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه همچنین با اعلام اینکه بیش از ۲۱ هزار بیمار و مجروح برای دریافت درمان در خارج از نوار غزه، به‌ شدت نیازمند سفر هستند، بازگشایی فوری گذرگاه رفح را برای سفر بیماران و مجروحان به خارج از نوار غزه بدون هیچگونه محدودیت یا مانع‌تراشی خواستار شد.