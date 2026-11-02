به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان ایران در حالی پس از اردوی ترکیه پیگیری می‌شود که نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال مردان، ۲۶ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است که استان کرمان در این اردو نیز ۶ نماینده دارد.

علیرضا دادوند، محمدرضا کاظمی، یونس آثاری و سعید علوی، چهار بازیکن تیم هندبال مس کرمان هستند که به اردوی جدید تیم ملی دعوت شده‌اند. همچنین فرید علیمرادی، مربی دروازه‌بان‌های مس کرمان، در کادر فنی تیم ملی حضور دارد.

فوادفرهادی، دروازه‌بان جوان تیم هندبال میدکو فرآور زرند نیز دیگر نماینده استان کرمان در این اردو است. فرهادی که در دو هفته ابتدایی لیگ برتر عملکرد قابل‌توجهی در دروازه میدکو داشت و در اردوی ترکیه نیز همراه تیم ملی بوده حالا در اردوی جدید نیز حضور دارد.

میدکو فرآور زرند که به‌تازگی به لیگ برتر هندبال کشور صعود کرده و نخستین فصل حضورش را در بالاترین سطح این رقابت‌ها سپری می‌کند، با عملکرد درخشان دروازه‌بان جوان خود در هفته‌های ابتدایی، شروع امیدوارکننده‌ای داشته است.

ملی‌پوشان هندبال ایران که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ و رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال آینده آماده می‌کنند، در جریان اردوی ترکیه سه دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور در شهر آنکارا برگزار کردند که ۲ پیروزی و یک شکست عملکرد این تیم بوده است.

حالا اردوی جدید آماده‌سازی تیم ملی هندبال برای حضور در مسابقات پیش رو، از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.