نگرانی از آینده هندبال کرمان؛ نبود استعدادهای پایه زنگ خطر را روشن کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: یک نگاه اجمالی به اردوهای تیم‌های ملی نشان‌دهنده نداشتن نماینده از استان کرمان در تیم‌های ملی پایه هندبال است.

استان کرمان با وجود ظرفیت‌های فراوانی که دارد در پرورش استعدادهای پایه در رشته هندبال موفق عمل‌ نکرده است.

در چند ماه گذشته نگاهی به اردوهای برگزار شده در سنین پایه چه در تیم‌های دختران چه پسران به‌ وضوح این موضوع را نشان می‌دهد.

البته در ۲ اردو تیم ملی جوانان پسر که یکی از این اردوها در کرمان برگزار شده بود چند نماینده‌ از کرمان حضور داشتند که در اردوهای بعدی همین تعداد هم دیگر نبودند، تا باعث شود امروز ما در اردوهای تیم‌های ملی پایه و اعزام‌ها ورزشکاری نداشته باشیم.

حتی در تیم بزرگسالان هندبال نیز کرمان بین ۲ تا ۳ نماینده بیشتر ندارد که بدون شک با پیش رفتن همین فرمان در سال‌های آینده دیگر سهمیه‌ای در تیم بزرگسالان نیز نخواهیم داشت.

زمانی که بازیکنی در تیم‌های پایه ساخته نشود و به تیم‌های ملی پایه دعوت نشود چه توقعی می‌توان داشت که در تیم‌های بزرگسال چه در تیم ملی زنان و چه در تیم ملی مردان هندبالیستی از کرمان داشته باشیم.

بدون سالن اختصاصی پایه‌سازی هندبال غیرممکن است

دبیر هیئت هندبال استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر مهم‌ترین دلیل این موضوع را نداشتن خانه هندبال در استان کرمان و نبودن هیچ سالنی در اختیار هیئت عنوان می‌کند.

جواد ساعدی، با اشاره به سالن تجلی کرمان گفت: سالن تجلی به‌ وسیله هیئت هندبال سال‌ها قبل ساخته شده بود، اما متأسفانه با کوتاهی‌هایی که انجام شد هیئت هندبال سالن تجلی را از دست داد.

وی با بیان اینکه بعد از آن هندبال کرمان خصوصاً هندبال پایه دچار مشکل شد افزود: زمانی که شما سالن نداشته باشید باید برای تمرینات تیم‌های پایه سالن کرایه کنید و از نظر هزینه این کار خیلی سخت است و هیئت هندبال نمی‌تواند این هزینه‌ها را تقبل کند.

ساعدی، ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی کردیم. سالن استانداری زمانی که فدایی رئیس هیئت هندبال بودند به‌وسیله این هیئت ساخته شده و در اختیار استانداری قرار گرفت، اما نزدیک به ۲ سال است که در این سالن بسته شده است.

وی افزود: دو مرتبه در سفر پاکدل رئیس فدراسیون به کرمان نامه زدیم که سالن را در اختیار هیئت هندبال قرار بدهند، حتی فدراسیون و شخص آقای پاکدل قول دادند که از فدراسیون یک کف‌ پوش به این مجموعه داده شود.

دبیر هیئت هندبال استان کرمان گفت: سند این سالن به نام اداره کل ورزش و جوانان است و بارها پیگیری کردیم؛ استاندار نیز قول دادند که خانه هندبال را در اختیار هیئت قرار دهند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و در این سالن بسته است.

دبیر هیئت هندبال کرمان با اشاره به نبودن سالن تأکید کرد: تا زمانی که سالن در اختیار هیئت قرار نگیرد هندبال پایه ما دچار مشکل است؛ ما از نظر مربی، بازیکن، فنی و موارد دیگر مشکلی نداریم، تنها مشکل اصلی ما نداشتن سالن است.

ساعدی، با اشاره به پیشرفت هندبال پایه در استان‌های دیگر گفت: اگر بررسی کنید می‌بینید استان‌هایی در هندبال پایه رشد کردند که یک سالن اختصاصی در اختیار هیئت هندبال قرار گرفته است؛ مثلاً دهدشت که در پایه و تیم‌های ملی پایه سهمیه زیاد دارد سالن اختصاصی هندبال دارد، اصفهان را نگاه کنید سالن سجادی در اختیار هئیت است و تمرینات تیم‌های پایه به طور مداوم در حال انجام است.

وی افزود: ما تا زمانی یک سالن اختصاصی برای هندبال نداشته باشیم نمی‌توانیم در هندبال پایه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

دبیر هیئت هندبال استان کرمان گفت: زمانی که مس کرمان برای لیگ آیندگان تیم می‌دهد ما خوشحال می‌شویم بالاخره چند سانس اضافه می‌شود و تیم‌های پایه ما می‌توانند تمرین کنند؛ اما آن هم کوتاه‌مدت است.

سالن بدهند ظرف ۲ سال در تمام رده‌ها تیم خواهیم داشت

دبیر هیئت هندبال استان کرمان گفت: یک خانه هندبال یا یک سالن اختصاصی ۲ سال در اختیار هیئت هندبال بگذارند ما قول می‌دهیم بعد از ۲ سال تمرینات مداوم در تمام رده‌ها جزو اولین‌های کشور باشیم.

جواد ساعدی، ادامه داد: در شهرستان های زرند و جیرفت با توجه‌ به اینکه سالن خوب دارند اوضاع پایه‌ها خوب است؛ اما تا زمانی که در مرکز استان کرمان ما نتوانیم رده‌های سنی مختلف داشته باشیم فایده ندارد. تا زمانی مشکل سالن هندبال حل نشود هر کسی دیگری هم بیاید همین اوضاع است.

دبیر هیئت هندبال استان کرمان با اشاره به نداشتن درآمد در هیئت‌ها گفت: هیئت‌های ورزشی درآمدی ندارند و نهایت درآمد هیئت هندبال ۳ درصد باشگاه مس کرمان است که هنوز ۳ درصد قراردادهای سال گذشته هم به ما پرداخت نشده است.

وی با اشاره به هزینه بالای ساخت سالن ادامه داد: ساختن یک سالن جدید حداقل بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌خواهد که این هزینه از عهده هیئت خارج است.

ساعدی، با اشاره به آکادمی باشگاه مس کرمان افزود: در باشگاه مس کرمان هر مدیرعاملی که آمد بحث آکادمی را جدی نگرفت، اما باشگاهی مثل سپاهان آکادمی راه انداخته، بهترین مربی را رئیس آکادمی گذاشته و با یک مبلغ خوب قرارداد چند ساله بسته تا به دیگر تیم‌ها نرود.





هزینه‌های سانس ها بالاست؛ کمتر پایه‌سازی اتفاق می‌افتد

حبیب‌الله بردسیری، مربی هندبال استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نبودن سالن هندبال اختصاصی در شهر کرمان به هزینه‌های بالای مربیان برای اجاره سانس اشاره کرد و گفت: هیئت جایی را به اسم خانه هندبال یا سالن اختصاصی هندبال ندارد که بتواند در رده‌های سنی پایه تمرینات را برگزار کند.

وی افزود: همچنین مربیان هم که بخواهند سالن اجاره کنند هزینه‌هایشان زیاد است، به همین دلیل کمتر کسی به دنبال آن می‌رود.

وی با اشاره به تیم آیندگان برای یک امتیاز لیگ برتر باشگاه مس کرمان ادامه داد: برای یک امتیازی هم که به تیم آیندگان اختصاص داده می‌شود، تیم داری را باشگاه مس کرمان انجام می‌دهد، فاصله زمانی برگزاری تمرینات کم است و تیم هم که اعزام می‌شود نتیجه دلخواه را نمی‌گیرد.

بردسیری، درمورد نداشتن سالن اختصاصی هندبال گفت: ما مربی داریم؛ اما هزینه‌های اجاره سانس زیاد است و مربی رغبت نمی‌کند که کلاس برگزار کند یا بخواهد تیم به مسابقات اعزام کند.

مربی هندبال استان کرمان درمورد ساختار بستن تیم‌ها برای اعزام به مسابقات پایه‌ها گفت: بر اساس دستورالعملی که از فدراسیون اعلام می‌شود از سراسر استان بازیکنان را معرفی می‌کنند و تیم منتخب اعزام می‌شود و مربی نیز از سمت هیئت انتخاب می‌شود.

ساخت خانه هندبال وظیفه کدام نهاد است؟

ساخت خانه هندبال یا احداث یک سالن اختصاصی هندبال و قرار دادن آن در اختیار هیئت هندبال بیش از ۲ سال است که در حد وعده مانده است.

این در حالی است که فدراسیون هندبال نیز قول همکاری و دادن یک کف‌پوش استاندارد برای سالن اختصاصی هندبال را داده است.

درحالی‌که اعضای هیئت هندبال مدعی هستند که اگر سالن استانداری به آنها داده شود پایه‌سازی را انجام می‌دهند؛ اما سؤال این است که وظیفه هیئت هندبال در این سال‌ها چه بوده؟

و باید دید در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خورد و آیا مشکل سالن برای هیئت هندبال حل می‌شود یا خیر؟