به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان از روز جمعه ۲۴ مهر با ۵ دیدار آغاز می‌شود؛ هفته اولی که ۲ دربی در کرمان و اصفهان دارد.

دربی استان کرمانی‌ها بین ۲ نماینده استان یعنی مس کرمان و میدکو فرآور زرند به میزبانی زرندی‌ها برگزار می‌شود.

در حالی اولین دربی لیگ برتر هندبال پس از سال‌ها بین دو تیم کرمانی برگزار می‌شود که مس کرمان مدعی هر سال این لیگ حالا امسال نیز در لیگ به دنبال کسب جایگاه خوب است.

از طرفی میدکو فرآور زرند نیز که به‌تازگی لیگ برتری شده حالا انگیزه‌های زیادی در این لیگ دارد.

شاگردان حسن جعفری فصل گذشته با کسب قهرمانی توانستند مجوز حضور در لیگ برتر را کسب کند و امسال جزو تیم هایی هستند که به گفته سرمربی این تیم نمی‌خواهند برای رقبا حریف راحتی باشند.

این دیدار از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۴ مهر در سالن دانشگاه آزاد شهر زرند پیگیری می‌شود.

۲ تیم در هفته‌های گذشته روند یارگیری خود را آغاز کردند و تمرینات آماده‌سازی خود را پیگیری کردند.

تغییرات زیادی داشتیم و باید هماهنگ شویم

مربی تیم هندبال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: چند هفته‌ای است تمرینات خودمان را شروع کردیم، روند یارگیری را پیش بردیم و به دلیل تغییرات زیادی که داشتیم باید هماهنگ‌تر شویم.

فرید علیمرادی، درمورد مدعیان لیگ پیش رو افزود: تیم هایی مثل سپاهان و استقلال کازرون سرمایه‌گذاری خوبی در لیگ امسال داشتند و شانس بالایی در کسب جام دارند و ما هم امیدواریم بتوانیم روی سکو برویم.

۷۰ الی ۸۰ درصد تیم بومی شده

کاپیتان بومی تیم هندبال مس کرمان نیز در رابطه‌با روند آماده‌سازی تیم گفت: امیدواریم فصل پیش رو عملکرد خوبی داشته باشیم و بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.

افشین صادقی، افزود: حدود ۷۰-۸۰ درصد تیم بومی شده و بازیکنان جدید نیز گرفتیم و امیدواریم در کنار هم زودتر به هماهنگی برسیم و در نهایت نتایج خوبی کسب کنیم.

سعی کردیم شرایط را برای رشد هندبالیست‌های بومی فراهم کنیم

سرمربی تیم هندبال میدکو فرآور زرند نیز درمورد روند آماده‌سازی تیمش به خبرنگار مهر گفت: تمرینات خوبی در مدت اخیر داشتیم و بازیکنان خوبی هم جذب کردیم. باتوجه‌به اینکه اولین سال حضورمان در لیگ برتر است مشکلات و کمبودها داریم که باید آن‌ها را برطرف کنیم.

حسن جعفری، درمورد استفاده از بازیکنان بومی افزود: سعی کردیم بیشتر از بازیکنان خود استان کرمان استفاده کنیم. حدود ۶۰ درصد از بازیکنان بومی‌های شهرستان زرند هستند، ۲۰ درصد هندبالیست‌های کرمان و مابقی بازیکنان غیربومی هستند؛ اما به‌طورکلی هدفمان این است فرصت رشد را برای بومی‌های استان ایجاد کنیم تا در این رشته رشد کنند.

وی در پایان درمورد هدف‌گذاری برای لیگ پیش رو گفت: در سال اول نگاهی به سکو نداریم و تمام تلاش ما این است که حریف ساده‌ای برای تیم ها نباشیم.

جعفری، ادامه داد: هدفمان شناسایی استعدادهای استان کرمان و به‌خصوص استعدادهای زرندی است و تا یک فرصت خوبی داشته باشند و خودشان را به هندبال کشور اثبات کنند.

سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان روز جمعه ۲۴ مهر با ۵ دیدار پیگیری می‌شود.