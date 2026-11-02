به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری، در پنجاه‌وششمین جلسه اتاق وضعیت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، با قدردانی از تلاش همکاران ستادی و استانی در اجرای برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، به تجربه اجرای برنامه‌های مهر پهلوانی در یزد و برگزاری برنامه فرهنگی ورزشی پهلوانک‌ها در میدان نقش جهان اصفهان، اشاره و بر ضرورت گسترش این الگوها در استان‌ها تأکید کرد.

وی گفت: امسال طرح پهلوان سعید با ۲۶۸ کانون در کشور دنبال می‌شود و انتظار می‌رود استان‌ها با همکاری دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، برنامه‌های خلاقانه و اثربخشی در این زمینه طراحی و اجرا کنند.

جعفری افزود: ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه بخشی از هویت و تاریخ ایران و بستری برای آموزش اخلاق، فرهنگ و ارزش‌های پهلوانی به نسل آینده است.

ضرورت تسلط مدیران استانی بر سامانه جامع برنامه‌ریزی

وی در ادامه با تشریح روند یکپارچه‌سازی سامانه‌های برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش، خواستار تسلط شخصی معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها بر سامانه جامع برنامه‌ریزی شد.

جعفری با اشاره به تجمیع برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت‌ها، پروژه‌های نقشه راه سند تحول بنیادین و الگوی مدرسه تراز در این سامانه، اظهار کرد: با یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، برخی فعالیت‌ها ممکن است در بخش‌های مختلف تکرار شده باشند؛ بنابراین مدیران و کارشناسان باید با شناخت دقیق ساختار سامانه، نحوه ثبت برنامه‌ها، مراحل اجرایی، شاخص‌ها و مستندات، بر فرآیند بارگذاری و ارزیابی فعالیت‌ها نظارت داشته باشند.

وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: بر اساس نقشه راه، نسبت معلم تربیت‌بدنی به دانش‌آموز باید تا پایان برنامه به یک به ۲۸۰ و نسبت مراقب سلامت به دانش‌آموز نیز مطابق مصوبه هیئت وزیران به یک به ۴۸۰ برسد.