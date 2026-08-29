به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، چهلوسومین جلسه اتاق وضعیت این معاونت با حضور محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل دفاتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی و سلامت و تندرستی، رئیس فدراسیون ورزش دانشآموزی، معاونان تربیتبدنی و سلامت استانها، رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی و سلامت و تندرستی، مدیران مجموعههای ورزشی و جمعی از مدیران، مشاوران و کارشناسان حوزه، بهصورت حضوری و برخط در سالن جلسات امام رضا(ع) معاونت برگزار شد.
در این نشست، جعفری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، و تبریک روز کارمند، از تلاش مجموعه همکاران ستادی و استانی در برنامهریزی و برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزان در سطح مناطق کشور و همچنین میزبانی ۱۶ استان از این رویدادها قدردانی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق و مستمر رویدادهای ورزشی دانشآموزی، خواستار ارائه تحلیل جامع از میزان مشارکت استانها، روند برگزاری مسابقات و نتایج حاصل از سوی فدراسیون ورزش دانشآموزی شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت، همچنین بر پیگیری مصوبات جلسه گذشته و تسریع در اجرای برنامههای مرتبط با افزایش بهرهوری فضاهای ورزشی، فراهمسازی امکان حضور مستمر دانشآموزان و خانوادهها در اماکن ورزشی، تکمیل ابلاغهای مربوط، آموزش مدیران مجموعههای ورزشی و ثبت و پایش دقیق اطلاعات در سامانههای مربوط تأکید کرد.
جعفری با اشاره به اهمیت طرح «نشان» بر برنامهریزی فدراسیون ورزش دانشآموزی برای برگزاری «جام نشان» ویژه ۱۰۰ منطقه منتخب این طرح تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد میتواند با ایجاد فرصتهای بیشتر برای فعالیت بدنی، زمینهساز افزایش تحرک، شادابی، نشاط، پویایی و امیدآفرینی در میان دانشآموزان مناطق هدف طرح نشان باشد.
وی «پروژه مهر» را از برنامههای مهم و اولویتدار این حوزه دانست و بر ضرورت تکمیل و ثبت دقیق اطلاعات طرحها و برنامههای تربیتبدنی و سلامت و همچنین پروژههای ورزشی افتتاحشده در سامانه مربوط تأکید کرد.
جعفری با تأکید بر ضرورت تحقق برنامهها در سطح مدرسه، خواستار آن شد که فرآیند اجرای برنامههای تربیتبدنی و سلامت از سطح ستاد و استان تا مناطق و مدارس با جدیت دنبال و نتایج آن بهصورت دقیق پایش شود.
در ادامه این نشست، معاون تربیتبدنی و سلامت با اشاره به وجود یکهزار و ۲۶۶ فضای ورزشی درون و برونمدرسهای، بر جانمایی و پیشبینی فضای مناسب برای اقامه نماز در مجموعههای ورزشی تأکید کرد و گفت: اقامه نماز موضوعی است که در راستای تحقق اهداف تربیت تمامساحتی دانشآموزان و توجه همزمان به ابعاد جسمانی، معنوی و اجتماعی تربیت مورد توجه سند تحول بنیادین قرار گرفته است.
در پایان این نشست نیز بر تشکیل منظم کمیته سلامت و نشاط اجتماعی در استانها و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت دستگاههای همکار برای تقویت و غنای برنامههای ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی دانشآموزان تأکید شد.
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