برگزاری دوره تربیت مدرس گامی مهم در توسعه شبکه یادگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت در چهلمین جلسه اتاق وضعیت این معاونت با حضور کارکنان حوزه ستادی در سالن جلسات امام رضا (ع) و با مشارکت برخط معاونان تربیتبدنی و سلامت ادارات کل آموزشوپرورش استانها، رؤسای ادارات سلامت و تندرستی، رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی، رؤسای هیئتهای ورزش دانشآموزی، کارشناسان مسئول و کارشناسان حوزه تربیتبدنی و سلامت استانها برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از حضور پرشور مردم در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید، آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، قدردانی کرد و آن را جلوهای از وفاداری، بصیرت و استمرار راه خدمت و مقاومت دانست. همچنین بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای اجرای برنامههای تابستانی و آمادگی هرچه بیشتر استانها برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
در ادامه این نشست، با اشاره به اجرای برنامههای اوقات فراغت تابستان با عنوان «میدان پویا»، بر تشکیل هفتگی اتاق وضعیت در استانها، پیگیری مستمر اقدامات، ساماندهی نیروی انسانی حوزه تربیتبدنی و سلامت و انتخاب نمایندگان توانمند برای ارزیابی و تحقق شاخصهای عملکردی تأکید شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش، اهمیت پروژه مهر را یادآور شد و اجرای برنامههایی همچون «میدان همدلی»، تأمین تجهیزات ورزشی و بهداشتی، اجرای درس تربیتبدنی، ابلاغ نیروی انسانی و سایر شاخصهای مرتبط را از اولویتهای اصلی این پروژه برشمرد و بر پیگیری دقیق آنها تأکید کرد.
در بخش دیگری از سخنان خود، تشکیل تیمهای ارزیابی و انجام بازدیدهای میدانی از کانونهای ورزشی را ضروری دانست و تصریح کرد: «ملاک ارزیابی، کیفیت فعالیت کانونهای ورزشی است، نه صرفاً ثبت اطلاعات در سامانه.»
وی همچنین برگزاری دوره تربیت مدرس «بازی و ورزش» را گامی مهم در توسعه شبکه ملی یادگیری منابع انسانی (شمیم) دانست و بر انتخاب افراد شایسته، توانمند و دارای صلاحیتهای حرفهای و تربیتی برای تقویت بانک مدرسان کشور تأکید کرد.
جعفری با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی دانشآموزان اظهار داشت: این مسابقات، افزون بر ایجاد نشاط، شادابی، امیدآفرینی و ارتقای سلامت، باید در راستای تحقق اهداف تربیتی و اجرای سند تحول بنیادین برگزار شوند. وی از معاونان استانها، رؤسای هیئتهای ورزش دانشآموزی و مسئولان مربوطه خواست در انتخاب مربیان، داوران و سرپرستان، شاخصهای تربیتی، فرهنگی و اخلاقی را در کنار توانمندیهای فنی مدنظر قرار دهند.
در پایان، ترویج فرهنگ اقامه نماز را از مهمترین مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد و بر بهرهگیری از ظرفیت ورزش برای تقویت ساحتهای اعتقادی، عبادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی، در کنار ساحت زیستی و بدنی دانشآموزان، تأکید کرد.
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