به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام فقدانی یک زن جوان حدوداً ۳۳ ساله از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و گزارش پاسگاه شهید مردانی شهرستان سیریک مبنی بر کشف خودروی متعلق به وی در حالی که به آتش کشیده شده بود، موضوع با توجه به حساسیت پرونده به پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: بلافاصله پس از تشکیل پرونده و با توجه به پخش شایعات متناقضی از این اتفاق در بستر مجازی، برابر تدابیر فرمانده انتظامی استان، کارآگاهان مجرب اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی وارد عمل شده و با تشکیل تیم تخصصی، رسیدگی به موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و تخصصی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مخابراتی، پایش دوربین‌های مداربسته درون و برون‌شهری و بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی کارت‌های بانکی مورد استفاده فرد فقدانی، موفق شدند هویت مظنون اصلی پرونده را که از آشنایان سابق مقتول بود، شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

سرهنگ لشکری خاطرنشان کرد: متهم در مراحل اولیه تحقیقات با طرح اظهارات متناقض و انکار ملاقات با مقتول، تلاش داشت نقش خود را در این ماجرا پنهان کند؛ اما با تداوم اقدامات فنی و تخصصی و ارائه مستندات و ادله محکم پلیسی، سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل زن جوان اقرار کرد.

وی انگیزه متهم از ارتکاب این جنایت را اختلافات مالی عنوان کرد و گفت: با راهنمایی متهم، بخش‌هایی از بقایای پیکر مقتول کشف و برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در پایان تصریح کرد: متهم پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جرم، با دستور مقام قضایی روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده همچنان ادامه دارد.