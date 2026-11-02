به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، سیدعلی مشکات اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال ۲۴ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، دو علمک فروش آب جمع‌آوری و پنج مورد از منصوبات غیرمجاز توقیف شد که این اقدامات به صرفه‌جویی ۵۴۰ هزار مترمکعب آب منجر شده است.

وی افزود: در همین مدت ۲۸ مورد طمس، پلمب و مسدودسازی درب چاه‌ها انجام و ۲۷ حلقه چاه نیز پر شد. همچنین کارشناسان با انجام ۹۷۸ بازدید آماری، وضعیت منابع آب و میزان برداشت‌ها را پایش کردند.

مشکات با اشاره به عملکرد بخش میز خدمت بیان کرد: طی این مدت ۹۷ مجوز از طریق سامانه ساماب صادر و ۴۳۶ مورد مکاتبه و پاسخ استعلام تهیه و ارائه شد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت‌ها خاطرنشان کرد: صیانت از منابع آب زیرزمینی مستلزم مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، نظارت مستمر و همکاری بهره‌برداران است و اقدامات حفاظتی برای حفظ ذخایر آب و جلوگیری از اضافه‌برداشت در شهرستان‌های یزد و مهریز ادامه خواهد داشت.