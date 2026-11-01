تأمین آب پارک ۲۰۰ هکتاری و وضعیت بندهای خاکی مروست بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، با حضور محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مروست در مجلس شورای اسلامی، همچنین مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی کشور، نماینده شرکت مدیریت منابع آب ایران و جمع دیگری از مسئولان استانی و شهرستانی تأمین آب پارک ۲۰۰ هکتاری مروست و وضعیت بند خاکی بررسی شد.

در جریان این بازدید، وضعیت بند خاکی مروست و مسائل مرتبط با آن بررسی و درباره راهکارهای پیگیری و رفع مشکلات تبادل نظر شد.

همچنین موضوع تأمین آب مورد نیاز پارک ۲۰۰ هکتاری مروست در حاشیه این بازدید مطرح و ابعاد مختلف آن از سوی مسئولان حاضر بررسی شد.