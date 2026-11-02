مجید شجاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برخورد قانونی با قاچاقچیان و اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند مقدار ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم سر گل زعفران به ارزش ۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال را حین خروج از مرز از داخل چمدان و وسایل ۲ نفر تبعه خارجی کشف نمایند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: متهمان و کالای مکشوفه تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

وی گفت: مرزبانان این فرماندهی با عزمی راسخ و قاطعانه با قاچاقچیان برخورد خواهد نمود و اجازه نخواهند داد تا از مسیر غیرقانونی به اهداف خودشان برسند.