سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی اسماعیل آباد بخش انتظامی رضویه شهرستان مشهد هنگام کنترل خودروهای عبوری محور سرخس به مشهد به یک دستگاه کامیون مشکوک و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی مدارک راننده و در بازرسی از آن مقادیری زیادی لوازم قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی شامل؛ پنکه شارژی، هم زن برقی، قمقه آب، فلاکس، چای دم کن، شارژ فندکی، سرویس آشپزخانه کفگیر ملاقه، آسباب برقی، چمدان، ساندویچ ساز، اجاق گاز برقی، فر برقی، قوری و چای ساز فندکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد با بیان این که ارزش محموله قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: خودرو کامیون توقیف و فرد متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.