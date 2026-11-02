به گزارش خبرنگار مهر، حمید صاحب، در ویژه‌برنامه تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در جنگ تحمیلی سوم، با قدردانی از اقدامات و خدمات این گروه‌ها اظهار کرد: شما با حضور و تلاش خود توانستید آلام و درد بیماران را کاهش دهید، رنج و غم مهمانان اسکان‌یافته در هتل‌ها را کم کنید و لبخند، نشاط و شادی را بر لبان کودکان، زنان و دیگر مهمانان بنشانید.

وی با اشاره به اینکه خدمت‌رسانی به مردم توفیقی الهی است، افزود: هر توفیقی نیازمند شکرگزاری است و زمانی که شما برای کاهش درد و رنج مردم تلاش می‌کردید، در واقع دست خدا بودید و در مسیر خدمت به بندگان خدا قدم برمی‌داشتید.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه ماهیت جنگ در دنیای امروز نسبت به گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، داستان جنگ فقط در میدان‌های نظامی رقم نمی‌خورد و مرزهای نبرد به شکل گذشته نیست؛ به‌گونه‌ای که تمام شهرها می‌توانند میدان جنگ محسوب شوند.

صاحب ادامه داد: در گذشته زنان امکان حضور در میدان جنگ را به شکل امروز نداشتند، اما اکنون بانوان نیز از سربازان خط مقدم جنگ محسوب می‌شوند. همچنین پیش از این قدرت آفندی عامل تعیین‌کننده جنگ‌ها بود، اما امروز توان تاب‌آوری مردم در پشت جبهه اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در میدان فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: شما با تمام توان خود در این میدان حضور پیدا کردید و برای کاهش آلام و رنج مردم تلاش کردید؛ این حضور و خدمت‌رسانی ارزشمند، توفیقی برای شما و مجموعه مدیریت شهری است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به ضرورت اداره شهر با مشارکت مردم گفت: شهر باید مردمی اداره شود و قدرت شهرداری نیز به توانایی آن در سازماندهی و ساماندهی گروه‌های جهادی و مردمی است.

صاحب در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت گروه‌های جهادی و تداوم فعالیت آن‌ها، از اعضای این گروه‌ها خواست انسجام و فعالیت خود را حفظ کنند و بر نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه دهند.