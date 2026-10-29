به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر پنج شنبه در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر استان همدان بر لزوم بهره‌گیری از توانمندی‌های همدان در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته همدان در تاریخ و فرهنگ ایران، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر مفاخر و شخصیت‌های برجسته این منطقه تاکید کرد و گفت: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی کارشناسی و اقدامات موثر زمینه استفاده بهینه از این توانمندی‌ها را فراهم کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به طرح‌های مرتبط با توسعه گردشگری از جمله گردشگری سلامت و استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی بر ضرورت پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد و جداول بودجه‌ای تاکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری باید در قالب طرح‌های جامع و کارشناسی دنبال شود، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و تقویت جایگاه همدان در سطح ملی شود.

حاجی بابایی در پایان با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در همدان و همچنین نخبگان و فعالان فرهنگی استان بر اهمیت استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران در تصمیم گیری‌ها و پیگیری مسائل فرهنگی و توسعه‌ای همدان تاکید کرد.