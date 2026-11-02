به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آمارهای جمعیتی استان اظهار کرد: از مجموع نوزادان متولدشده در شش‌ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۸۴۲ نفر پسر و ۲ هزار و ۶۱۶ نفر دختر بوده‌اند.

ثبت ۱۰۰ مورد چندقلوزایی در استان

وی با اشاره به شاخص نسبت جنسی ولادت‌ها افزود: در این بازه زمانی، به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، حدود ۱۰۹ نوزاد پسر در استان متولد شده‌اند که نسبت جنسی ولادت را به ۱۰۸.۶ می‌رساند.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۹۸ مورد دوقلوزایی و ۲ مورد سه‌قلوزایی در استان به ثبت رسیده است.

سن والدین در تولد نخستین فرزند

عمرانی با بیان اینکه میانگین سن مادران بوشهری در زمان تولد نخستین فرزند به ۲۷.۶ سال رسیده است، گفت: این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان از میانگین کشوری ۲۷.۸ سال کمتر است.

وی با اشاره به تفاوت میان شهرستان‌های استان تصریح کرد: شهرستان بوشهر با میانگین ۲۸.۷ سال و شهرستان جم با ۲۸.۶ سال، بالاترین میانگین سن مادران در تولد نخستین فرزند را دارند و کنگان با ۲۶.۱ سال در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر درباره میانگین سن پدران در تولد نخستین فرزند نیز بیان کرد: این شاخص در استان طی نیمه نخست امسال ۳۲.۸ سال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما اندکی بالاتر از میانگین کشوری ۳۲.۷ سال است.

عمرانی افزود: در میان شهرستان‌های استان، تنگستان با میانگین ۳۴.۱ سال بیشترین و عسلویه با ۳۱.۵ سال کمترین میانگین سن پدران در تولد نخستین فرزند را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: آمارهای ثبت‌احوال از منابع معتبر برای پایش تحولات جمعیتی و شناخت روندهای ولادت محسوب می‌شوند و نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و توسعه‌ای استان دارند.