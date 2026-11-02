به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری ظهر دوشنبه در بازدیدی میدانی از واحدهای تولیدی مستقر در این بخش، شامل مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار و گاوداری‌های گوشتی و شیری، ضمن بررسی مسائل و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، بر لزوم حمایت جدی از آنان تأکید کرد.

جعفری با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده این واحدهای تولیدی، تأمین آب مورد نیاز آن‌هاست؛ بر ضرورت رفع فوری این مشکلتاکید کرد و از جهاد کشاورزی و آبفا خواست نسبت به تأمین آب این تولیدکنندگان اقدام کنند.

بخشدار ارم گفت: تداوم فعالیت مرغداری‌ها و گاوداری‌ها بدون حل مشکل آب با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

بخشدار ارم همچنین با اشاره به افزایش ۱۰ برابری نهاده‌های دامی و ثابت ماندن قیمت محصولات تولیدکنندگان، اظهار داشت: این اختلاف هزینه باید جبران شود تا تولیدکنندگان بتوانند به تولید خود ادامه دهند و چرخه تولید در بخش ارم متوقف نشود.

وی در ادامه بر عزم جدی مجموعه مدیریتی بخش برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای رونق تولید و اشتغال پایدار تأکید کرد و خواستار همراهی همه نهادهای مسئول در حمایت عملی از بخش تولید شد.

بخش ارم از بخش‌های شهرستان دشتستان در استان بوشهر است که واحدهای دام و طیور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه و اشتغالزایی دارند.