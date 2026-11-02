به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری بعد از ظهر دوشنبه با حضور در مرکز بهزیستی شهرستان بوشهر، از خطوط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در این بازدید، بخش‌های مختلف مراکز پاسخگویی را بررسی کرد و با کارشناسان و مسئولان درباره نحوه دریافت تماس‌های مردمی، ارائه مشاوره تخصصی و مداخله در شرایط بحرانی به گفت‌وگو پرداخت.

وی همچنین از نزدیک با فرآیند رسیدگی به تماس‌های اضطراری و چگونگی ارائه خدمات روانی و اجتماعی به افراد در معرض آسیب آشنا شد.