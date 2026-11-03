به گزارش خبرنگار مهر، زهرا غلامرضایی ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه خدمات توانبخشی و مراقبتی اظهار کرد: ارائه خدمات در محیط خانه و حمایت از خانواده‌ها، از رویکردهای مهم بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و کاهش فشار ناشی از مراقبت مستمر از آنان است.

وی با بیان اینکه دسترسی به خدمات توانبخشی برای همه افراد دارای معلولیت به یک اندازه فراهم نیست، افزود: برخی افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به دلیل محدودیت‌های جسمی، مشکلات اقتصادی یا فاصله محل سکونت از مراکز خدماتی، امکان مراجعه آسان و مستمر به این مراکز را ندارند؛ بنابراین ارائه خدمات در منزل می‌تواند دسترسی آنان به مراقبت و حمایت‌های تخصصی را تسهیل کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین با تشریح آمار خدمات ارائه‌شده در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت ۲۵۰ نفر از خدمات ویزیت در منزل و ۱۵۶ نفر از خدمات مراقبت در منزل بهره‌مند شده‌اند.

غلامرضایی ادامه داد: حمایت از خانواده‌هایی که مسئولیت نگهداری از افراد دارای معلولیت را بر عهده دارند نیز از طریق پرداخت مستمری و حق پرستاری دنبال می‌شود تا بخشی از هزینه‌ها و دشواری‌های مراقبت از این افراد کاهش یابد.

وی حفظ پیوندهای خانوادگی، کاهش فشار مراقبتی بر اعضای خانواده و فراهم کردن امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات تخصصی را از اهداف توسعه خدمات مراقبت در منزل دانست و تأکید کرد: حمایت از خانواده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان نگهداری و مراقبت از فرد دارای معلولیت در محیط خانه، متناسب با شرایط و نیازهای او، تقویت شود.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: در مواردی که شرایط فرد و خانواده فراهم باشد، تقویت حمایت‌های خانواده‌محور می‌تواند زمینه بازگشت فرد به محیط خانواده و کاهش وابستگی به خدمات شبانه‌روزی را فراهم کند.



