به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عسکری اعلام کرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و شناسایی عناصر اصلی توزیع، فعالیت یکی از توزیع‌کنندگان عمده مواد روان‌گردان در تهران در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته وی، بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد متهم به‌تازگی محموله‌ای از شیشه تهیه کرده و در محدوده اتابک اقدام به توزیع آن می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها و هماهنگی با مقام قضائی، مأموران متهم را در محدوده موردنظر شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از خودروی وی نیز مقداری مواد روان‌گردان از نوع شیشه کشف شد.

عسکری ادامه داد: در جریان تحقیقات، اطلاعاتی درباره نگهداری بخش دیگری از مواد در محل سکونت متهم در محله تهرانپارس به دست آمد. مأموران در بازرسی از این محل، مقدار دیگری شیشه کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان اعلام کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه مواد مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.