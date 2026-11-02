به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشهد اظهار کرد: امسال ۶ میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری فضای سبز شهر انتقال یافته است.با بهره‌برداری از خط انتقال پساب که فاز نخست آن به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد، این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: در مجموع، با استفاده از پساب و حذف آب شرب از چرخه آبیاری، ۲۲ میلیون مترمکعب آب در نگهداری فضای سبز شهری صرفه‌جویی شده است.

وی افزود: همچنین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی و پیش‌بینی بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو می توان گفت؛ از دو تا سه ماه گذشته، جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و تمامی مناطق شهرداری و حوزه خدمات شهری نسبت به پاکسازی کانال‌ها و مسیل‌های محدوده شهری اقدام کرده‌اند.

یعقوبی گفت: در همین راستا، جلسات هماهنگی برگزار و با همکاری دادستانی، بازدیدهایی از مسیل‌ها و حوزه‌های آبریز انجام شده است. همچنین بر برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کال‌ها و محدوده‌های آبریز تأکید شده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارندگی‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود؛ به‌ویژه در حوزه آبریزها که مسئولیت اصلی مدیریت آن‌ها بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.

توسعه ظرفیت آرامستان بهشت رضا(ع)

وی به اقدامات انجام‌شده در آرامستان بهشت رضا(ع) اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید سالن تطهیر با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و تکریم خانواده‌های داغدار به بهره‌برداری رسیده است. در این مجموعه، ظرفیت سردخانه و امکانات پذیرش و پاسخگویی به شهروندان نیز افزایش یافته است.

یعقوبی افزود: ظرفیت قبور آماده برای شرایط اضطراری به ۹۰ هزار مورد رسیده و مساحت آرامستان بهشت رضا(ع) نیز از ۱۵۵ به ۱۹۰ هکتار افزایش یافته است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به ضرورت تأمین زمین برای توسعه آتی آرامستان مشهد تصریح کرد: با توجه به روند فعلی استفاده از ظرفیت‌ها، لازم است برای توسعه در سال‌های آینده برنامه‌ریزی شود و در همین راستا مذاکراتی برای تأمین حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هکتار زمین در ضلع شرقی آرامستان در حال انجام است.

وی همچنین از همکاری شهرداری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تسهیل فرآیند پیوند قرنیه خبر داد و گفت: فضایی در مجموعه آرامستان برای استقرار واحد مرتبط اختصاص یافته است تا با رضایت خانواده متوفیان، امکان اهدای قرنیه و کمک به بیماران نیازمند فراهم شود.