به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای اخیر خبری در برخی رسانه ها و فضای مجازی با مضمون «کلیسای تاریخی انجیلی مشهد شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان به طور کامل تخریب و با خاک یکسان شد» منتشر شد که در جریان تخریب اولیه این بنا هم واکنش های زیادی در پی داشت.

حسن همتی فر اظهار کرد: طبق بررسی های صورت گرفته کلیسای انجیلی در فهرست آثار ملی ثبت نشده و مالکیت آن نیز واگذار شده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی بیان کرد: مالک فعلی تمام مدارک مالکیتی و رای دادگاه مبنی بر میراثی نبودن این اثر را ارائه کرده است و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این خصوص شکایتی ثبت نکرده است.