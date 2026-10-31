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۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۵

تحقیقات پنتاگون درباره حملات سایبری علیه پایگاه‌های آمریکا

تحقیقات پنتاگون درباره حملات سایبری علیه پایگاه‌های آمریکا

وزارت جنگ آمریکا از اجرای تحقیقات در خصوص حملات سایبری علیه چند پایگاه نظامی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، پنتاگون قصد دارد تحقیقاتی در خصوص از کار افتادن نامعمول و عجیب دستگاه های سرمایشی مستقر در تعدادی از پایگاه های نظامی آمریکا به عنوان یک حمله سایبری، انجام دهد.

بر اساس این گزارش، این واقعه طی اواخر اوت گذشته باعث از بین رفتن مقادیر زیادی از مواد غذایی در پایگاه های آمریکا شده است.

گزارش شده که در یکی از این موارد، سامانه های سرمایشی با افزایش درجه حرارت به صورت غیر طبیعی باعث از بین رفتن مواد غذایی قرار داده شده داخل آنها شده اند.

تحقیقات صورت گرفته از سوی ارتش آمریکا بیانگر وجود مداخله تعمدی در این واقعه از طریق اینترنت است. پنتاگون نیز اعلام کرده که یک تیم از یگان امنیت سایبری ارتش تحقیقاتی در این خصوص انجام می دهد.

کد مطلب 6994736

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