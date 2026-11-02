به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در معماری ایران» به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس، عصر دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار شد.

علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، در این نشست با اشاره به جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، در مکزیکوسیتی، ۱۵۰ کشور با تصویب اعلامیه «موندیاکولت» بر ضرورت گنجاندن فرهنگ به‌عنوان هدفی مستقل در دستور کار توسعه پس از سال ۲۰۳۰ تأکید کردند.

وی با اشاره به گزارش جهانی یونسکو درباره سیاست‌های فرهنگی افزود: با وجود نقش فزاینده فرهنگ در شکل‌دهی به جوامع فراگیر و پایدار، این حوزه هنوز جایگاه بایسته خود را در نظام توسعه پایدار پیدا نکرده است.

دارابی تصریح کرد: ۴۶ درصد کشورهای شمال و ۵۸ درصد کشورهای جنوب، فرهنگ را در راهبردهای توسعه خود وارد کرده‌اند. این در حالی است که صنایع فرهنگی و خلاق ۳.۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۳.۵۵ درصد اشتغال جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با اشاره به نابرابری در سرمایه‌گذاری فرهنگی گفت: سرانه هزینه‌کرد فرهنگی در اروپا و آمریکای شمالی به‌طور متوسط ۴۱۸.۵۶ دلار است؛ رقمی که تقریباً ۱۳ برابر مجموع سایر مناطق جهان به شمار می‌رود. این میزان در آسیای مرکزی و جنوبی و آفریقای جنوب صحرا به‌ترتیب ۳.۰۹ و ۱.۱۰ دلار است.

میراث ناملموس؛ حافظ پیوندهای فرهنگی ملت‌ها

دارابی در ادامه با اشاره به شرایط پرآشوب جهان امروز اظهار کرد: جنگ، منازعه، ناامنی، مخاطرات طبیعی و پیامدهای تغییرات اقلیمی، نه‌تنها زندگی جوامع، بلکه پیوندهای فرهنگی و استمرار میراث زنده ملت‌ها را نیز تهدید می‌کند.

وی افزود: فرهنگ می‌تواند زبان گفت‌وگو در زمانه گسست، زمینه همدلی در هنگام اختلاف و رشته‌ای برای حفظ پیوند میان ملت‌هایی باشد که تاریخ و میراثشان فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی امروز با یکدیگر تنیده شده است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه فرهنگ، تنوع و تکثر را به رسمیت می‌شناسد، گفت: زبان حاکم بر ساحت فرهنگ، گفت‌وگو، اقناع، همدلی و هم‌زبانی است. او در همین زمینه به این بیت از مولانا اشاره کرد: پس زبان محرمی خود دیگرست / همدلی از همزبانی بهتر است

ایران؛ موزه‌ای بدون سقف

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی در هویت و تمدن ایرانی اظهار کرد: ایران با قدمتی ۷هزار ساله، بیش از یک میلیون اثر تاریخی، ۲۳ هزار محوطه و تپه تاریخی، ۱۴ هزار بنا و مکان تاریخی و ۸۳۳ موزه، کشوری به‌مثابه موزه‌ای بدون سقف است.

وی افزود: ایران با ثبت ۳۰ اثر میراث ملموس و طبیعی در فهرست جهانی یونسکو که در ۱۱۴ سایت در کشور گسترده شده‌اند، جزو ۱۰ کشور نخست جهان است و در حوزه میراث ناملموس و معنوی نیز با ثبت ۲۷ اثر، رتبه چهارم دنیا را در اختیار دارد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با اشاره به تنوع فرهنگی ایران گفت: کشور ما با ۶ زبان اصلی، ۱۷ قوم و ۴۰ لهجه و گویش، از تنوع و تکثر فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در تاریخ ایران نیز از ویژگی‌های برجسته فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود.

دارابی در پایان تأکید کرد: رسالت همه ما در صیانت، پاسداشت و معرفی میراث ناملموس و معنوی کشور، بسیار خطیر و تاریخی است.