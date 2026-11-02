به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری روز دوشنبه در سفر یک‌روزه خود به شهرستان میانه اظهار کرد: بهره‌گیری هوشمندانه و نظام‌مند از این مزیت‌های سرزمینی، می‌تواند این منطقه را به یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری کشور و الگویی موفق از پیوند حفاظت از میراث طبیعی با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار تبدیل کند.

وی همچنین از طرح گردشگری آلاداغلار میانه بازدید کرد و با ارزیابی میدانی روند اجرایی این طرح، این مجموعه طبیعی را ظرفیتی راهبردی و ملی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصاد منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار کشور دانست.

صالحی امیری در این بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری آلاداغلار دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، مشخصات فنی و افق توسعه‌ای این طرح قرار گرفت.

مجموعه گردشگری آلاداغلار میانه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین طرحهای گردشگری طبیعت‌محور شمال‌غرب کشور، در مرحله نخست در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و با زیربنایی افزون بر ۱۱ هزار و ۱۰ مترمربع طراحی شده است.

این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال، ظرفیت پذیرش روزانه ۸۰۰ تا ۲ هزار گردشگر را دارد و پیش‌بینی می‌شود برای ۸۳ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. توسعه مرحله دوم این مجموعه نیز در محدوده‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.

بر اساس طرح تفصیلی مصوب، این مجموعه در قالب الگویی یکپارچه از فضاهای اقامتی، خدماتی، فرهنگی و تفریحی ساماندهی شده است.

کمپ نخست گردشگری با امکاناتی نظیر پارکینگ، واحدهای اقامتی، کافه و رستوران، گاراژ و سوئیت‌های قابل حمل، سایت‌های بوم‌گردی، کمپ دوم، رصدخانه و فضای آموزشی رصد آسمان، آمفی‌تئاتر روباز و سایت‌های ویژن، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این پروژه ملی به شمار می‌رود، ترکیبی که آلاداغلار را به مقصدی چندمنظوره برای گردشگری علمی، طبیعت‌گردی، فرهنگی و خانوادگی بدل می‌کند.

بازدید از شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این شهرستان بود. همچنین آیین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر، دیگر بخش‌های برنامه سفر صالحی‌امیری به آذربایجان‌شرقی را تشکیل می‌دهد.