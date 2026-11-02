وحید واسطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انسداد ۴۲۱ حلقه چاه غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی در هفت ماه نخست سال جاری، در راستای انجام وظایف ذاتی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در حفاظت و صیانت از منابع آب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب و با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی انجام شده است.

وی افزود: در همین زمینه پنج دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز، از برداشت غیرمجاز سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

واسطه خاطرنشان کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز برداشت آب زیرزمینی پس از شناسایی متخلفان توسط گروه‌های گشت و نظارت و دریافت مجوز لازم از دستگاه قضایی و با همکاری نیروی انتظامی به صورت مداوم انجام می‌شود.

وی از کشاورزان خواست به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب و پیشگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این منابع، برای هرگونه بهره‌برداری جدید، مجوزهای لازم را از شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی دریافت کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در پایان اظهار کرد: سطح آب مخازن آب زیرزمینی خراسان شمالی به علت برداشت بی‌رویه در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و توسعه برداشت آب زیرزمینی از این منابع در هشت دشت از ۱۱ دشت خراسان شمالی همه‌ساله از سوی وزارت نیرو ممنوع اعلام می‌شود.