به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های بجنورد با شیوه‌ای مشابه، کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه‌های سرقت و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت ۲ سارق را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات به ۹ فقره سرقت مغازه و ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی با شگرد تخریب قفل اعتراف کردند، افزود: در ادامه یک مالخر دستگیر و تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و بازسازی صحنه سرقت‌ها، با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.