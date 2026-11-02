به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز دوشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی پلدختر با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متهم در زمینه قاچاق چوب شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودروی حامل ۲ تن چوب جنگلی از نوع بلوط که به‌صورت غیرمجاز حمل می‌شد، توقیف شد.

معرفی متهم به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی پلدختر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کرمی‌چگنی حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق محصولات جنگلی را از محورهای اقدامات انتظامی عنوان کرد.