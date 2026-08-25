خبرگزاری مهر، گروه استانها: وحدت اسلامی، فراتر از یک پیوند معنوی، زیرساختی بنیادین برای تقویت انسجام، برادری و همبستگی در پهنه جهان اسلام است.
هفته وحدت، بستری استراتژیک برای بازخوانی مشترکات دینی و تقویت همدلی میان مسلمانان به شمار میرود. این مناسبت با تکیه بر سیره و آموزههای پیامبر اعظم(ص)، بستری برای کاهش شکافها، توسعه گفتوگوی سازنده و همگرایی عملی فراهم میکند.
در واقع، وحدت اسلامی تنها یک آرمان نیست، بلکه یکی از حیاتیترین عوامل تامین عزت، امنیت و پیشرفت پایدار در جوامع اسلامی است که میتواند نقش بازدارندگی در برابر جریانهای تفرقهافکن ایفا کند.
وحدت اسلامی رمز اقتدار و عزت امت اسلامی است
امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، اظهار کرد: وحدت و همدلی میان مسلمانان از مهمترین عوامل اقتدار و سربلندی امت اسلامی در برابر توطئهها و تفرقهافکنی دشمنان است.
حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: هفته وحدت فرصت ارزشمندی برای تقویت همدلی میان مسلمانان و تبیین مشترکات امت اسلامی است و باید از این ظرفیت برای نزدیکتر شدن دلها، کاهش اختلافات و تقویت انسجام اجتماعی استفاده کرد.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف میان مسلمانان به اهداف خود دست یابند، تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری هستیم و همه اقشار جامعه باید در مسیر تقویت اتحاد و انسجام گام بردارند.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: سیره پیامبر اکرم(ص) و آموزههای اسلام بر برادری، همدلی و پرهیز از اختلاف تأکید دارد و مسلمانان باید با تکیه بر این اصول، در برابر جریانهای تفرقهافکن ایستادگی کنند.
وی گفت: وحدت اسلامی تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت برای پیشرفت، امنیت و عزت مسلمانان است و امیدواریم برنامههای هفته وحدت زمینهساز تعمیق محبت و برادری میان مردم و تقویت همبستگی در جامعه باشد.
برنامههای هفته وحدت باید با محوریت مردم برگزار شود
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت این ارگان در برگزاری اعیاد مذهبی و برنامههای فرهنگی اظهار کرد: باید در برگزاری این برنامهها از ظرفیت مردم استفاده و کار را به خود مردم واگذار کرد، چراکه هر زمان از ظرفیت مردم بهره گرفته شده، شاهد برگزاری برنامههایی با کیفیت و اثرگذاری بیشتری بودهایم.
حجتالاسلام حجتاله جعفری افزود: نمونه بارز این حضور و مشارکت مردمی را میتوان در تجمعات شبانه ماههای اخیر مشاهده کرد؛ جایی که مردم با حضور منسجم و وحدتآفرین خود، ضمن حمایت از ولایت فقیه، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه تصریح کرد: این حضور مردمی نشان داد هرگاه مردم در صحنه باشند و مسئولیت اجرای برنامهها به آنان سپرده شود، ظرفیتهای بزرگی برای ایجاد همدلی، نشاط اجتماعی و تقویت ارزشهای فرهنگی و دینی شکل میگیرد.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به برنامههای هفته وحدت در ساوه گفت: در این هفته، در مساجد مختلف شهر برنامههای جشن و فرهنگی برگزار خواهد شد و تلاش داریم از ظرفیت مردم و گروههای مردمی در برگزاری این برنامهها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: همچنین در غرفههایی که در جریان تجمعات شبانه برپا میشود، برنامههای جشن و فرهنگی به مناسبت هفته وحدت برگزار خواهد شد تا مردم در فضایی صمیمی و مردمی، این ایام را گرامی بدارند.
حجت الاسلام جعفری تصریح کرد: هدف ما این است که برنامههای هفته وحدت صرفاً به برگزاری مراسم رسمی محدود نشود، بلکه با مشارکت مردم و حضور فعال جوانان و گروههای فرهنگی، به فرصتی برای تقویت همدلی، انسجام و نشاط اجتماعی تبدیل شود.
وحدت اسلامی میراث ماندگار امام خمینی(ره) برای عزت و اقتدار امت
کارشناس مذهبی، فرهنگی و روحانی برجسته اهلسنت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت وحدت اسلامی اظهار کرد:برکت وجود مردان الهی که حلقه ارتباط میان خلق و خالق و مظهر الفت، برادری و آرمان وحدتگرایی هستند، در طول تاریخ پرفرازونشیب اسلام، حتی در میان تعصبات خشک و فضای مسموم و وحدتستیز، همواره درخشیده و منشأ خیر و برکت بوده است.
مولوی لعلمحمد بختیاری افزود: پیوند و اتصال مردان الهی با کانون توحید و وحی، وسعتی اقیانوسگونه به آنان میبخشد و موجب میشود جویبارها، نهرها و رودهای پراکنده را همساز، همصدا و همسو کنند و در پرتو نور توحید، جامعه اسلامی را به منزلگاه اتحاد، کمال و عزت رهنمون سازند.
این کارشناس مذهبی و فرهنگی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تقویت وحدت مسلمانان گفت: امام خمینی(ره) از جمله شخصیتهایی بودند که مسلمانان را به بیداری فراخواندند و همبستگی آنان را ریشه قدرت و عزت امت اسلامی میدانستند.
بختیاری ادامه داد: در همین راستا، چندین سال است که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، فاصله زمانی دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول، همزمان با سالروز میلاد خجسته پیامبر اکرم(ص)، به عنوان «هفته وحدت» گرامی داشته میشود و این ابتکار مورد استقبال مسلمانان در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: شایسته است این ایام خجسته، فرصتی برای تحقق انسجام امت اسلامی و تأکید بر اصول مشترک و مورد اتفاق مسلمانان باشد، در اندیشه تقریب مذاهب و ملتهای اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) تمامی محورهایی را که به کلیت و فراگیری امت اسلامی آسیب میزند، رد کرده و اسلام را به عنوان محور وحدت امت بزرگ اسلامی مطرح کردند.
این روحانی اهلسنت با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر وحدت مسلمانان بیان کرد: ایشان خطاب به حجاج بیتالله الحرام، دعوت جوامع اسلامی به وحدت کلمه و رفع اختلافات میان مسلمانان را از وظایف مهم دانسته و بر نقش خطیبان، گویندگان و نویسندگان در این زمینه تأکید کردهاند.
بختیاری گفت: اسلام به عنوان مکتبی جامع و جهانی، دعوت خود را به قوم و ملت خاصی محدود نکرده و اتحاد امت اسلامی را در صدر برنامههای اجتماعی و سیاسی خود قرار داده و اخوت دینی را میان همه فرزندان امت اسلامی جاری ساخته است.
وی با بیان اینکه وحدت اسلامی یکی از مهمترین عوامل توانمندی و اقتدار امت اسلامی است، اظهار کرد: این عامل مهم از دیرباز مورد طمع و توطئه دشمنان قرار داشته است. استعمارگران خارجی و عوامل داخلی آنان، قدرت خود را در ضعف جوامع اسلامی جستوجو کردهاند و برای غارت منابع و ثروتهای ملتهای اسلامی، تلاش داشتهاند فضای اعتماد و برادری میان مسلمانان را از بین ببرند.
این کارشناس مذهبی و فرهنگی ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) نیز با تأکید بر اهمیت وحدت، بر ضرورت نقشآفرینی علما و دانشمندان جهان اسلام در مقابله با سلطه ظالمان تأکید داشتند و خواستار حرکت یکدل و یکجهت متفکران و علمای مسلمان در مسیر بیداری امت اسلامی بودند.
بختیاری تصریح کرد: بیداری امروز امت اسلامی، بازگشت مسلمانان به قرآن و سنت، آزادیخواهی، عزتطلبی و حرکتهای وحدتطلبانه در جهان اسلام را میتوان از جمله ثمرات نهضت و انقلاب اسلامی دانست.
وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) در طول حیات پربرکت خود منشأ تحرکات مهمی در جهان اسلام بودند که یکی از اقدامات برجسته ایشان، تلاش برای ایجاد وحدت و اخوت دینی میان مسلمانان بود.
این روحانی برجسته اهلسنت تصریح کرد: تحقق واقعی وحدت اسلامی نیازمند تکیه بر مشترکات دینی، تقویت اخوت اسلامی، پرهیز از اختلافات و مقابله با جریانهایی است که تلاش میکنند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و هفته وحدت باید فرصتی برای تعمیق همگرایی، انسجام و همبستگی امت اسلامی باشد.
.وحدت اسلامی زمینهساز همبستگی و پیشرفت جامعه است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: وحدت اسلامی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و اقتدار جوامع اسلامی است و دانشگاهها میتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ همدلی، گفتوگو و انسجام میان نسل جوان ایفا کنند.
محتبی یوسفی راد افزود:هفته وحدت، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، انسجام و برادری میان مسلمانان و تأکید بر مشترکات دینی و اعتقادی امت اسلامی است، این مناسبت با یادآوری سیره و آموزههای پیامبر اکرم(ص)، زمینهای برای کاهش اختلافات، تقویت گفتوگو و همگرایی و مقابله با جریانهای تفرقهافکن فراهم میکند.
وی افزود: هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی آموزههای پیامبر اکرم(ص) و تأکید بر مشترکات مسلمانان است و باید از این ظرفیت برای تقویت همدلی و کاهش زمینههای اختلاف استفاده کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تصریح کرد: جامعه دانشگاهی با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی خود میتواند در تبیین اهمیت وحدت اسلامی و مقابله با جریانهای تفرقهافکن نقشآفرین باشد.
یوسفیراد تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد جوانان با شناخت صحیح از آموزههای اسلامی و تقویت روحیه گفتوگو، همدلی و مسئولیتپذیری، در مسیر انسجام و پیشرفت جامعه گام بردارند.
هفته وحدت فرصتی برای مقابله با توطئههای تفرقهافکنانه دشمن است
عضو هیئت امنای دارالقرآن حضرت محمد(ص) اهل سنت در ساوه، با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت یکی از هفتههای بزرگ و ارزشمند در تقویم امت اسلامی است که خداوند به آن برکت داده و فرصتی فراهم کرده است تا مسلمانان، فارغ از تفاوتهای مذهبی، بر مشترکات دینی خود تأکید کرده و برای تقویت وحدت و همبستگی گام بردارند.
سید محمد حسینی فزود: هفته وحدت پیام روشنی برای همه مسلمانان دارد و آن، ضرورت ایجاد و تقویت همبستگی، برادری و انسجام بیشتر میان اهل سنت و شیعه است. مسلمانان باید بدانند که دشمنان اسلام همواره تلاش میکنند با ایجاد اختلاف و برجسته کردن مسائل تفرقهانگیز، میان مسلمانان شکاف ایجاد کنند و از این اختلافات برای ضربه زدن به جامعه اسلامی بهره بگیرند.
حسینی با بیان اینکه وحدت میان شیعه و اهل سنت یک ضرورت اساسی برای جامعه اسلامی است، ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است مسلمانان هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمنان با استفاده از فضای رسانهای و تبلیغاتی، میان برادران مسلمان اختلاف ایجاد کنند. دشمنان به خوبی میدانند که اتحاد مسلمانان قدرت بزرگی ایجاد میکند و به همین دلیل همواره به دنبال ایجاد سوءتفاهم، اختلاف و بدبینی میان اقوام و مذاهب اسلامی هستند.
عضو هیأت امنای دارالقرآن حضرت محمد(ص) اهل سنت در ساوه، تصریح کرد: شیعه و اهل سنت مشترکات فراوانی دارند چرا که همه ما به خدای واحد، قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) و بسیاری از اصول و ارزشهای اسلامی اعتقاد داریم بنابراین باید به جای تمرکز بر اختلافات، بر مشترکات تأکید کنیم و با حفظ احترام متقابل، زمینه همدلی و همکاری بیشتر را فراهم آوریم.
وی گفت: هفته وحدت تنها به برگزاری مراسم و برنامههای مناسبتی محدود نمیشود، بلکه باید پیام وحدت در رفتار و زندگی اجتماعی ما نیز نمود پیدا کند و چنانچه بخواهیم جامعهای قدرتمند، آرام و سربلند داشته باشیم، باید روحیه برادری و همدلی را در میان مردم تقویت کنیم و اجازه ندهیم مسائل حاشیهای و اختلافبرانگیز، وحدت جامعه را خدشهدار کند.
حسینی با اشاره به نقش علما، روحانیون، فعالان فرهنگی و بزرگان مذاهب در تقویت وحدت اظهار کرد: علما و نخبگان دینی وظیفه مهمی در تبیین ضرورت وحدت دارند و باید برای نسل جوان توضیح دهند که اختلافافکنی میان مسلمانان، خواسته دشمنان است و در مقابل، گفتوگو، احترام متقابل و همکاری میان مذاهب میتواند زمینهساز پیشرفت و سربلندی جامعه اسلامی باشد.
وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به جوانان تأکید کرد و گفت: نسل جوان اکنون بیش از گذشته در معرض انواع پیامها و تبلیغات قرار دارد و دشمن تلاش میکند از طریق فضای مجازی و رسانهها، ذهن جوانان را نسبت به یکدیگر بدبین کند، باید با آگاهیبخشی، گفتوگوی منطقی و ارائه الگوهای مناسب، جوانان را با اهمیت وحدت اسلامی آشنا کنیم.
عضو هیئت امنای دارالقرآن حضرت محمد(ص) اهل سنت در ساوه افزود: اگر مسلمانان دست در دست یکدیگر داشته باشند و در برابر توطئههای تفرقهافکنانه هوشیار باشند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود و باید اذعان کرد وحدت به معنای نادیده گرفتن اعتقادات نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به یکدیگر و همکاری بر سر اصول و مشترکاتی است که همه مسلمانان به آن باور دارند.
حسینی تصریح کرد: باید تلاش کنیم زیر پرچم ولایت فقیه و در مسیر فرامین رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و با حفظ وحدت و انسجام، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی داشته باشیم، بدون تردید اگر جامعه اسلامی مسیر وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبری را دنبال کند، میتواند از گردنههای دشوار عبور کرده و توطئههای دشمنان را خنثی کند.
وی گفت: امید است این هفته فرصتی برای نزدیکتر شدن دلها، افزایش محبت و برادری میان شیعه و اهل سنت و تقویت انسجام اسلامی باشد و بتوانیم با تکیه بر مشترکات دینی و ملی، آیندهای بهتر و جامعهای متحدتر برای نسلهای آینده رقم بزنیم.
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