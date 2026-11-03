به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح سه شنبه با حضور در دفتر تحریریه خبرگزاری مهر در گیلان، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از تلاش‌ های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در انعکاس مسائل و مطالبات مردم، اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی عمومی و انتقال دغدغه‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی دارند و تعامل با رسانه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارتقای نظارت بر بازار کمک کند.

وی با اشاره به گستره وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان افزود: سالانه حدود ۲۵ هزار پرونده در مجموعه تعزیرات حکومتی استان تشکیل می‌شود که بخش عمده آن به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز و کالا و خدمات اختصاص دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تشریح عملکرد این اداره‌کل در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رسیدگی و مختومه شدن ۱۳ هزار و ۶۱۴ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت ۱۳ هزار و ۸۸۸ پرونده به شعب وارد شده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به کمتر از ۱۴ روز رسیده است.

وی با بیان اینکه مجموع عملکرد شعب تعزیرات حکومتی گیلان در سه حوزه مأموریتی به ۹۷ درصد رسیده است، افزود: این میزان بالاتر از میانگین کشوری بوده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کشور ۲۲ روز گزارش شده است.

نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌ کنندگان در اولویت است

امینی با تأکید بر اینکه اولویت نظارتی تعزیرات حکومتی باید متناسب با مطالبات و نیازهای مردم تعیین شود، گفت: در شرایط کنونی، نظارت بر بازار کالاهای اساسی، مقابله با گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار برنج، نان، آرد، لبنیات، حبوبات، میوه و سبزی و سایر مواد غذایی بیان کرد: در این راستا با برگزاری گشت‌های مشترک، بازدید از انبارها، مراکز توزیعی، عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها، اقدامات نظارتی برای مقابله با تخلفات احتمالی تشدید شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: در هفت‌ماهه نخست امسال ۷۲۹ مورد گشت مشترک و ۴ هزار و ۳۱۱ مورد بازرسی در حوزه کالاهای اساسی انجام شد که به تشکیل ۹ هزار و ۸۲۵ پرونده انجامید.

امینی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر نانوایی‌ها به‌عنوان یکی از مراکز تأمین نیازهای اساسی خانوارها گفت: در این بخش ۲۶۹ مورد گشت مشترک و هزار و ۴۹ مورد بازرسی انجام شده و ۲ هزار و ۴۷۸ پرونده تشکیل شده است.

سامانه ۱۳۵؛ مسیر اصلی دریافت گزارش‌های مردمی

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در شناسایی تخلفات صنفی اظهار کرد: سامانه ۱۳۵ مهم‌ترین درگاه ارتباطی مردم با تعزیرات حکومتی است و از شهروندان درخواست داریم تخلفات مشاهده‌شده، به‌ویژه در حوزه گران‌فروشی، کیفیت کالا و خدمات و تخلفات نانوایی‌ها را از طریق این سامانه گزارش کنند.

امینی افزود: گزارش‌های ثبت‌ شده در سامانه ۱۳۵ به‌سرعت به شعب مربوط ارجاع می‌شود و همین موضوع می‌تواند روند رسیدگی به تخلفات را تسریع کند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نظارت‌های تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌های مردمی انجام می‌شود، تصریح کرد: هرچه گزارش‌های مردمی دقیق‌تر و به‌موقع‌تر باشد، امکان ورود سریع‌تر و مؤثرتر به تخلفات نیز فراهم خواهد شد.

هزار و ۱۲ مورد گشت مشترک در گیلان انجام شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه از انجام هزار و ۱۲ مورد گشت مشترک در سطح استان طی هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در جریان این گشت‌ها ۹ هزار و ۱۲۸ مورد بازرسی انجام شد که به شناسایی ۳ هزار و ۱۱۲ واحد متخلف و تشکیل ۴ هزار و ۵۱ پرونده منجر شد.

وی اضافه کرد: در این مدت ۳۶ واحد صنفی در جریان گشت‌ها پلمب شده و ۴۸۵ مورد پلمب نیز در آرای صادرشده به ثبت رسیده است.

امینی همچنین با اشاره به نظارت بر بازار مرغ و تخم‌مرغ به‌ عنوان یکی از اولویت‌ های بازرسی استان گفت: با توجه به جایگاه گیلان در تولید و تأمین مرغ و ارسال این محصول به سایر استان‌ها، در این حوزه ۳۴۷ مورد گشت مشترک و ۹۱۱ مورد بازرسی انجام شده که به تشکیل ۳۵۴ پرونده انجامیده است.

مقابله با تخلفات ارزی و حمایت از تولید داخل

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل و صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور از رویکردهای اصلی تعزیرات حکومتی در این حوزه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان همچنین پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی ناشی از صادرات را از موضوعات مهم در دست رسیدگی عنوان کرد و گفت: در این زمینه، پرونده‌های متعددی در شعب تشکیل شده و بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از رسیدگی‌های انجام‌شده، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و تسویه با بانک‌ها اقدام کرده‌اند.

امینی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، خواستار تقویت ارتباط مردم با تعزیرات حکومتی از طریق سامانه ۱۳۵ شد.