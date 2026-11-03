به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل منتشر شده از سوی روزنامه نیویورک تایمز با استفاده از هوش مصنوعی و بررسی بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ سخنرانی و موضع گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال گذشته تاکنون نشان می دهد شیوه سخنرانی او در مقایسه با زمانی که نخستین بار در سال ۲۰۱۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، رکیک ‌تر و با انسجام کمتر شده است.

بر اساس این گزارش، بررسی سخنان ترامپ در تجمعات انتخاباتی و کاخ سفید در بیشتر موارد حیرت انگیز بوده و سؤالات زیادی را در خصوص تأثیر گذاری سن بالای وی و ثبات ذهنی اش در این سخنرانی ها مطرح می کند.

روزنامه نیویورک تایمز اضافه کرد که نتایج این تحقیقات نشان می دهد گاهی به نظر می ‌رسد ترامپ دچار فراموشی شده و حرف‌ها یش را تکرار می‌ کند. او در مقایسه با نخستین دوره نامزدی خود برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶، پرحرف‌ تر شده، بیشتر از الفاظ رکیک استفاده می ‌کند و در تعمیم دادن مسائل، گرایش بیشتری دارد.

سخنرانی ‌های طولانی ترامپ در بسیاری از مواقع آشفته ‌تر و نا منسجم ‌تر به نظر می‌ رسند. او اظهاراتی مطرح می‌ کند که حاضران را سردرگم می‌ سازد و آنها را به این پرسش وا می‌ دارد که منظور دقیق او چیست، یا سخنانی می‌ گوید که گویی با مقصود اصلی‌اش در تناقض است.

به عنوان مثال ترامپ در تالار جشن های جدید کاخ سفید گفته بود: فقط کسی که تبار اسپانیایی دارد می تواند در صورت سقوط از لبه جان سالم به در ببرد! یا نام تنگه هرمز را اشتباه تلفظ کرده و آن را «تنگه هورمون ها» خوانده بود.

وی در تجمعی بزرگ که اخیرا در ایالت تنسی برگزار شد با ابراز تعجب گفت: می توانم احمقانه ترین حرف ها را بزنم و شما برایم دست بزنید و بگویید: ما خیلی دوستت داریم.