به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با حضور در شرکت پالایش نفت اصفهان، از اقدامات این شرکت در حوزه مدیریت بحران، ارتقای ایمنی و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی تقدیر کرد.



شیشه‌فروش با اهدای لوح تقدیر به دکتر غلامرضا باقری‌دیزج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان و فرمانده ارشد پدافند غیرعامل، عملکرد این مجموعه در یک‌سال‌ونیم گذشته را در زمینه آمادگی و مقابله با شرایط بحرانی ارج نهاد.



در این دیدار، استمرار تولید و تأمین سوخت در شرایط دشوار، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی رمضان، مورد توجه قرار گرفت؛ دوره‌ای که کارکنان پالایشگاه با حضور شبانه‌روزی در واحدهای عملیاتی، اجازه ندادند روند تولید و تأمین فرآورده‌های نفتی متوقف شود.





از مهم‌ترین اقدامات پالایش نفت اصفهان برای افزایش آمادگی در برابر حوادث، می‌توان به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعلام و اطلاع‌رسانی برخط، توسعه دوربین‌های نظارتی و شبکه ارتباطات بی‌سیم، تقویت تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، پیش‌بینی ذخایر آب اضطراری و به‌کارگیری پهپادها برای پایش و کنترل حوادث اشاره کرد.

همچنین برگزاری بزرگ‌ترین مانور مدیریت بحران کشور در شهرک انرژی و کسب رتبه نخست ملی در این زمینه، از دیگر اقدامات این مجموعه بوده است.

برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت زمستانی و تداوم تولید بنزین و نفت‌گاز، در کنار اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر سیلاب، از جمله بررسی حوزه‌های آبریز، تقویت سیل‌بندها، بهبود هدایت آب‌های سطحی و احداث چاه‌های جذبی برای تغذیه آب‌های زیرزمینی، بخش دیگری از برنامه‌های مدیریت بحران پالایش نفت اصفهان را تشکیل می‌دهد.

مجموع این اقدامات، در کنار تلاش مستمر کارکنان، بیانگر رویکرد پالایش نفت اصفهان به تقویت تاب‌آوری عملیاتی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و حفظ پایداری تولید و تأمین سوخت در شرایط بحران است.