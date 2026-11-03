به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره لیگ برتر والیبال زنان از اواخر آبان‌ماه با حضور ۱۴ تیم در ۲ گروه پیگیری خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های پدیده صنعت اوج، مهرگان فارس، بندر عامری بوشهر، مس رفسنجان، نفت امیدیه خوزستان و سپاهان اصفهان به رقابت خواهند پرداخت.

میترا شعبانیان، سرمربی تیم والیبال زنان ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت این تیم اظهار کرد: ۲ سال و نیم قبل برای نخستین بار با باشگاه ذوب‌آهن همکاری داشتم، تیم خیلی خوب و جوانی داشتیم که نتایج خوبی هم کسب کردیم و روی سکو رفتیم.

وی افزود: متأسفانه در سال بعد تیم‌داری نشد و اگر همان تیم حفظ می‌شد، مقام‌های بهتری کسب می‌کردیم؛ خوشحالم بعد از وقفه‌ای دوباره ذوب‌آهن تیم‌دلری می‌کند، پیشنهاد همکاری مطرح شد و من هم پذیرفتم.

شعبانیان تصریح کرد: تعدادی از شاگردان قبلی من که سابقه همکاری داشتیم را به تیم دعوت کردیم؛ بازیکنان به خوبی تمرین می‌کنند و تلاش خود را انجام می‌دهیم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: هدف تیم کسب سکو است، باشگاه حمایت می‌کند و با برنامه‌ریزی خوبی پیش می‌رویم تا در نهایت نتیجه‌ای در خور شأن والیبال زنان ذوب‌آهن کسب کنیم.

وی با بیان این که حضور ۲ باشگاه اصفهانی در لیگ برتر والیبال زنان بدون شک اتفاق خوبی است، خاطرنشان کرد: اصفهان پتانسیل خوبی دارد و بازیکنان جوان در مسابقات کشوری خوب درخشیدند اما بازیکنان باتجربه انگشت‌شمار هستند که تعدادی از آن‌ها در سپاهان حضور دارند.

شعبانیان تصریح کرد: ما هم با ترکیبی از بازیکنان بومی و غیربومی در لیگ حضور خواهیم داشت،

قطعا اولویت ما این بود که با حداکثر بازیکنان بومی در مسابقات شرکت کنیم اما تعدادی از ورزشکاران تصمیم گرفتند در خارج از اصفهان به کار خود ادامه دهند.

سرمربی ذوب‌آهن در خصوص کاهش تعداد نماینده‌های اصفهان در تیم‌های ملی گفت: نسل قبلی بچه‌های اصفهان حضور قابل توجهی در تیم ملی داشتند، در حال حاضر رقابت خوبی در کل کشور وجود دارد همه در مسابقات تلاش می‌کنند که خود را بالا بکشند؛ اصفهان جوانان خوبی دارد که در آینده می‌توانند بدرخشند، اما فعلا بازیکنان باتجربه با سابقه ملی بالا انگشت‌شما هستند.

