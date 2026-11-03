به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «دیدار» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی کاشان و با مشارکت و گردآوری آثار ۱۰ عکاس این شهر، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در نگارخانه شریف افتتاح می‌شود؛ رویدادی که با مرور چهار مقطع تاریخی، جلوه‌هایی ماندگار از همراهی و ارادت مردم کاشان با رهبر شهید را به تصویر می‌کشد.

این نمایشگاه در چهار بخش مجزا، ابعاد مختلف ارتباط مردمان این خطه با رهبر شهید را روایت می‌کند. تصاویر مربوط به حضور ایشان در کاشان طی سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۸۰، دیدارهای مردمی در قالب کنگره ملی شهدای کاشان، و همچنین رویدادهای تأثیرگذار پس از اعلام خبر شهادت شامل تجمعات مردمی، مراسم باشکوه تشییع و آیین‌های وداع، بخش‌های اصلی این مجموعه مستند را تشکیل می‌دهند.

«دیدار» با چینش هوشمندانه‌ی تصاویر ثبت‌شده در دوره‌های گوناگون، مسیری معنادار از دیدارهای تاریخی تا لحظات حضور و همبستگی مردم در روزهای اخیر را ترسیم می‌کند. این مجموعه علاوه بر کارکرد مستندسازی رویدادها، بازنمایی‌کننده‌ی بخشی عمیق از حافظه تصویری و اجتماعی مردم کاشان در پیوند با رهبری است.

شایان ذکر است آیین گشایش نمایشگاه عکس «دیدار»، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ساعت ۱۹ در نگارخانه شریف برگزار خواهد شد و این نمایشگاه تا پایان آبان‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محل نگارخانه واقع در کاشان، خیابان علوی، پذیرای عموم علاقه‌مندان و اهالی هنر و رسانه خواهد بود.