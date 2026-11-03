به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در امریکا و انگلیس با حضور کاظم غریب ابادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه و جمعی از مسئولان وزارت خارجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه غریب آبادی گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: ما در شرایطی از گزارشات نقض حقوق بشر توسط امریکا و انگلیس رونمایی میکنیم که امریکای جنایت کار به نقض حقوق بشر در حق ملت‌ها ادامه می‌دهد. همچنین انگلیس که داعیه دار حقوق بشر است مرتکب نقض های زیادی شده است.

وی افزود: وزارت خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در امریکا و انگلیس را تهیه و منتشر کند. در خصوص هر دو گزارش نکاتی وجود دارد. تحولات نقض حقوق بشر در داخل و بین الملل از سال گذشته شهریورماه تا امسال مورد پوشش قرار گرفته است. گزارش امریکا مفصل تر است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه با بیان اینکه امریکا در نقض حقوق بشر پیشرو دربین همه کشورهاست، گفت: هرچه رفتارهای ناقض حقوق بشر امریکا بیشتر شده از پاسخگویی هم فرار کرده است.

غریب ابادی گفت: آمریکا هیچ باوری به شورای حقوق بشر ندارد و آمریکا از همین شورای حقوق بشر بی‌خاصیت خارج شده است، دلایل آن هم جالب است و در دفاع از رژیم صهیونیستی خارج شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال برگزاری جلسه دوره‌ای خود است و گزارشاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارشی که به ما دادند این است که حضور آمریکا هنوز مشخص نشده است. آمریکا معلوم نیست حاضر به پاسخگویی در قبال وضعیت حقوق بشر خودش باشد.

وی به نقض حقوق بشر در آمریکا تاکید کرد و گفت: در خصوص حقوق زندانیان، آزادی بیان و تجمعات، تبعیض و نژادپرستی ، مهاجران، فقر و نابرابری، نقض گسترده حقوق بشر در این کشور رخ داده است. این کشور نباید ادعای حقوق بشری نسبت به سایر کشورها داشته باشد. باید خودشان را اصلاح کنند و بعد ادعای حقوق بشر داشته باشند.

غریب آبادی گفت: بحث‌های بین‌المللی و حقوق بشر در اثر اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها ماهیت خودش را از دست داده است.

وی ادامه داد: حتی مقامات حقوق بشری که سکوت اختیار می‌کنند از گستردگی این جنایت نتوانستند عبور کنند.

وی یاداور شد: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مغایر با قوانین بین‌المللی است. زدن زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن مسکونی مواردی از جنایت‌هایی است که آمریکا انجام داده است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارتخارجه گفت: آمریکا اصولی‌ترین موارد حقوق بشر را رعایت نکرده است، مهمترین آن قتل عام در مدرسه میناب است. حدود 168 دانش آموز و معلم را به شهادت رساندند. دانش آموزی که در مدرسه باید تحت آموزش باشد چه گناهی دارد؟محیطی که مختص به آموزش است را تحت حمله نظامی قرار دادند و جنایت وحشیانه را در تاریخ ثبت کردند.

وی افزود: مداخلات فرامرزی هم توسط آمریکا صورت گرفته و اقدام ربایش رئیس جمهور ونزوئلا را صورت دادند که مغایر با حقوق بین‌الملل است. همچنین تحریم‌های یکجانبه علیه طیفی از کشورها توسط آمریکا ادامه پیدا کرده است. علاوه بر این‌ها آمریکا سازوکارهای چندجانبه را تضعیف کرده و رئیس جمهور آمریکا از تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی خارج شده است.

غریب آبادی درمورد موارد نقض حقوق بشر در انگلیس ادامه داد: این کشور هم در حوزه داخلی و هم خارجی دچار نقض است. انگلیس به سیاست غلط حمایتی خود از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد. در حوزه داخل هم دچار نقض حقوق بشر از جمله محدودیت‌ها علیه مردمی که به دنبال دفاع از فلسطین هستند، اقدام کرده است. این کشور که داعیه‌دار حقوق بشر است خودش دچار نقض حقوق بشر است و باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد. در قبال جامعه بین‌المللی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت‌خارجه در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان کشوری که از امریکا و رژیم صهیونیستی آسیب‌های زیادی دیده مصمم به پیگیری حقوق خود و موارد نقض حقوق بشر هستیم. در عرصه بین‌المللی این موارد را مورد پیگیری قرار میدهیم.

در ادامه این جلسه سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله امریکا به استان ایلام و شهادت یک نیروی هوافضا بهمراه خانواده، اظهار داشت: این یک نمونه از موارد نقض حقوق بشر توسط امریکا است. امریکایی‌ها بعد از ۱۱ سپتامبر به شکل مستقیم و غیرمستقیم نزدیک پنج میلیون انسان بی گناه را به قتل رسانده اشت. تحریم‌های امریکا منجر به مرگ ۳۸ میلیون نفر در جهان شده است. امریکا فاقد صلاحیت رسیدگی حقوق بشر در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است، امریکا بیشترین تعداد زندان را در جهان دارد. همچنین ۲۷ درصد کسانی که توسط پلیس امریکا کشته می‌شوند از سیاه پوستان هستند. همچنین یک شکاف عظیم در دریافت حقوق بین سیاه پوستان و سفید پوستان وجود دارد.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت لاتین تبارها در آمریکا گفت: لاتین تبارها و رنگین پوست‌ها بیشترین افراد تحت تبعیض و نقض حقوق در آمریکا قرار دارند. جامعه آمریکا به شدت از این تبعیض رنج می‌برد.

فلاحی با اشاره به رشد تصاعدی زندانیان زن در آمریکا افزود: این نشان می‌دهد توسعه اجتماعی آمریکا بسیار پایین است. آمریکایی‌ها حتی نتوانستند حقوق بشر در جامعه خود را حفاظت کنند. از کشوری که سیاست غارتگری و کشتار دارد انتظار بیش از این هم نمی‌رود که ناقض حقوق بشر باشد. کسانی که در جنایت خانه اپستین بودند، مدعی نظم در جهان هستند و می‌گویند از حقوق بشر در جهان حمایت کردیم. حنای آمریکا در بین جوامعی که می‌فهمند رنگی ندارد.

فلاحی گفت: این مسئله حامل پیام‌هایی از تغییر نگرش آمریکا به حقوق بشر است. دیگر حقوق زنان برای مقامات آمریکا مطرح نیست و برای سیاست‌های زن ستیزانه به عنوان ابزار از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: آمریکایی‌ها تنها کسانی هستند که کنوانسیون رفع تبعیض را تصویب و اعلام نکردند. وقتی تجربیات زنان آمریکا را بررسی می‌کنید با موارد عجیب بی‌پناهی زنان مواجه می‌شوید و حتی از امکانات بهداشتی محروم هستند.