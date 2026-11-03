به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صانعی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: جامعه رادیولوژی کشور همگام با سایر عرصه‌های پزشکی، توانسته است با سایر کشورها و حتی جلوتر از برخی از کشورهای منطقه عمل کند.

وی با اشاره به وجود رادیولوژیست های نخبه در ایران، افزود: رشته رادیولوژی جزو انتخاب های اول دستیاری در ایران و دنیا است و ما شاهد جمع نخبگان در این رشته هستیم.

صانعی با اشاره به سرعت پیشرفت علم در حوزه پزشکی طی سال‌های اخیر، گفت: هوش مصنوعی، یکی از مباحثی است که جامعه رادیولوژی دانشگاهی کشورمان آماده می شود خدمات تشخیصی و درمانی را با استفاده از این فناوری به مردم ارائه بدهد.

وی در ادامه به برگزاری چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، اشاره کرد و افزود: کنگره رادیولوژی جزو با سابقه ترین کنگره‌ های علمی است که در کشور برگزار می‌شود.

صانعی با اشاره به قدمت بالای ۵۰ سال انجمن رادیولوژی ایران، گفت: بررسی ها از کنگره‌ های قبلی نشان می‌دهد، بیش از ۸ هزار نفر از برنامه‌های علمی و فنی این کنگره استفاده می کنند.