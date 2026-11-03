به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک الکترون از مقر این شرکت در نیوزلند درساعت ۱۶:۴۱ دقیقه به وقت گرینویچ از زمین بلند شد. موشک مذکور حامل ماهواره راداری رصد زمین متعلق به شرکت ژاپنی iQPS بود که به مدار پایین زمین رفت.

در این ماموریت همه چیز طبق برنامه پیش رفت و ماهواره۵۶ دقیقه پس از پرتاب به ارتفاع ۵۷۵ کیلومتری زمین رفت.

این دهمین ماموریت راکت لب برای شرکت ژاپنی مذکور است. iQPSمشغول تکمیل خوشه ای شامل چند ماهواره SAR در مدار پایین زمین است.

این نوع ماهواره ها نسبت به نسخه هایی که زمین را در طول موج بصری نمایش می دهند، مزیت های مختلفی دارند.آنها می توانند به پوشش ابری نفوذ کنند و سیاره خاکی را علاوه بر روز در شب نیز بررسی کنند.

پرتاب گفته شده در کل نود و نهمین ماموریت راکت لب و نودمین پرتاب موشک ۱۸ متری الکترون است که هدف از ساخت آن ارسال ماهواره های کوچک به مدار زمین است.