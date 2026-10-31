نسل جدید ماهواره ناوبری هند به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشکGSLV Mark II ماهواره NVS-۰۳را از مقر فضایی ساتیش دوان در ساعت ۱۸:۲۱ دقیقه به وقت گرینویچ دیروز به فضا پرتاب شد.

همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت و سازمان فضایی هندوستان ۳۰ دقیقه پس از پرتاب اعلام کرد، ماهواره مذکور به مدار انتقالی زمین ثابت در نظر گرفته شده، رفت. NVS-۰۳ سومین نسل از ماهواره هایی است که هندوستان برای خوشه ناوبری هندی(NacIC)، نسخه از ماهواره های جی پی اس آمریکا به فضا می فرستد.

البته خوشه NacIC در مقیاس کوچک تر از همتای آمریکایی خود فعالیت می کند. مقامات سازمان فضایی هندوستان در بروشور پرتاب این ماهواره نوشته اند این یک سیستم ماهواره ای ناوبری بومی است که برای تهیه موقعیت مکانی، ناوبری و زمانی دقیق برای کاربران درهندوستان و همچناین منطقه ای تا ۱۵۰۰ کیلومتر فراتر از زمین هندوستان سرویس رسانی می کند.

خوشه ماهواره هندی هم اکنون شامل سه ماهواره کاملا عملیاتی است و برای فراهم کردن سرویس های مذکور به چهار ماهواره نیاز دارد. بنابراین پرتاب انجام شده، اهمیت زیادی داشت.

این چهاردهمین پرتاب موشک GSLV Mark II ، یک وسیله پرتاب سه قسمتی با ارتفاع حدود ۵۲ متر است. دوازده مورد از پرتاب های این موشک نیز موفقیت آمیز بوده اند.