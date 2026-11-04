https://mehrnews.com/x3dwjp ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ کد مطلب 6999619 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در اسفراین آغاز شد اسفراین- راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور بی نظیر مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه اسفراینیها هم اکنون آغاز شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6999619 کپی شد مطالب مرتبط آیتی: اسفراین آماده میزبانی از ۶ شهید گمنام میشود راهپیمایی ۱۳ آبان در اسفراین آغاز شد شب ۲۴۸ تجمعات مردمی اسفراین در هوای بارانی برگزار شد باران آبان ماه به اسفراین رسید ۲۴۷ شب حماسه حضور مردم اسفراین مردم اسفراین در شب ۲۴۶ میدان اقتدار را پرشورتر کردند برچسبها اسفراین یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان
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