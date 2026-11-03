حجت الاسلام سید حسن فاضلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزییات ویژه برنامه‌های روز ۱۳ آبان در همدان اظهار کرد: نخستین برنامه رسمی اعلام شده برای مراسم ۱۳ آبان امشب راس ساعت ۲۰:۰۰ برگزار می‌شود و در این مراسم همزمان با طنین‌انداز شدن بانگ «الله‌اکبر» بر مزار امام شهید در مشهد مقدس، فریاد تکبیر مردم در تمامی تجمعات خیابانی سراسر کشور طنین‌انداز خواهد شد تا آغازگر مراسم این روز تاریخی باشد.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات برنامه‌های فردا در استان همدان تصریح کرد: مراسم روز ۱۳ آبان فردا صبح از ساعت ۰۹:۳۰ با تجمع مردمی در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار خواهد شد و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز در قالب دسته‌های منسجم از مراکز آموزشی و دانشگاهی خود به سمت میدان آیینی امام خمینی (ره) حرکت می‌کنند تا در این تجمع بزرگ حضور یابند.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همدان افزود: با توجه به همزمانی این روز با ایام فاطمیه برنامه‌های معنوی و عزاداری ویژه‌ای برای فردا تدارک دیده شده است و تلاوت آیاتی از قرآن کریم، اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران، مداحی و مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) از بخش‌های اصلی مراسم روز ۱۳ آبان خواهد بود.

حجت الاسلام فاضلیان گفت :براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سخنران اصلی مراسم روز ۱۳ آبان در همدان محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و پس از پایان سخنرانی برنامه‌های سراسری این روز اجرا می‌شود.

وی در پایان با دعوت از آحاد مردم ایران برای حضور پرشور در این آئین ملی و مذهبی تاکید کرد: ۱۳ آبان امسال استثنایی‌ترین و متفاوت‌ترین ۱۳ آبان تاریخ انقلاب است چراکه اولین سالی است که رهبرمان در جمع ما حضور ندارند و به فیض شهادت نائل آمده‌اند و مردم شریف ایران با حضوری حماسی در این راهپیمایی بار دیگر بر تداوم راه شهدا و مبارزه با استکبار جهانی تاکید خواهند ورزید.