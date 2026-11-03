به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پورعلی‌اکبر، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: واقعیت این است که نمی‌توان چالش‌های نرخ ارز در رشته رادیولوژی را نادیده گرفت. زیرا، این رشته به شدت وابسته به تجهیزات است.

وی با اشاره به وجود نخبگان رادیولوژی در کشور که سرآمد این رشته پزشکی در منطقه هستند، افزود: وجود اساتید نخبه بدون استفاده از تکنولوژی روز دنیا در رشته تصویربرداری، چالش ساز خواهد شد و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود؛ کم کم وارد چالش می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به افزایش قیمت تجهیزات تصویربرداری اشاره کرد و گفت: دستگاهی را که سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان خریداری می کردیم، امروز باید ۱۸۰ میلیارد تومان پول بدهیم.

وی ادامه داد: ارائه خدمات در این شرایط و تعرفه‌هایی که داریم، کار را مشکل می کند.

پورعلی‌اکبر گفت: بعضا شاهد هستیم دستگاه‌هایی که آسیب دیده اند، اما نتوانسته ایم آنها را تعمیر کنیم.

وی با اذعان به مشکلات اقتصادی کشور، افزود: شاید اولویت های کشور موضوعات دیگری باشد، اما نباید از این چالش‌ها غفلت کرد.

پورعلی‌اکبر به مهاجرت برخی از نخبگان رشته رادیولوژی از کشور، اشاره کرد و گفت: این قبیل اساتید با توجه به توان علمی بالایی که دارند، نمی توانند به تجهیزات پیشرفته دسترسی داشته باشند و در نتیجه، مهاجرت می کنند.