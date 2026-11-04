به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سوخت از خودروهای سنگین پارک‌شده در سطح شهر، مأموران انتظامی با تشکیل تیم‌های ویژه، بررسی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ جوادیه پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در چند عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند پنج نفره شدند.

فرمانده انتظامی بیرجند با بیان اینکه سه نفر از دستگیرشدگان سارق و دو نفر مالخر بودند، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۳۰۰ لیتر گازوئیل سرقتی کشف شد.

شکوهی‌راد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی، به مالکان خودروهای سنگین توصیه کرد برای پیشگیری از سرقت، وسایل نقلیه خود را در پایانه‌های بار و مکان‌های پیش‌بینی‌شده مجهز به دوربین مداربسته و امکانات امنیتی پارک کنند.