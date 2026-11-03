به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد بازسازی عتبات عالیات با فراهم کردن زمینه حضور نیروهای متخصص و ثبت اطلاعات حرفه‌ای آنان در بانک اطلاعاتی متخصصان، امکان مشارکت داوطلبانه علاقه‌مندان در پروژه‌های توسعه و بازسازی حرم‌های مطهر را فراهم کرده است.

بر این اساس، مهندسان، معماران، استادکاران، تکنسین‌ها و سایر متخصصان در رشته‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ستاد به نشانی atabat.org و ورود از طریق درگاه «دولت من»، اطلاعات تخصصی و سوابق حرفه‌ای خود را در فرم مربوط به ثبت‌نام متخصصان وارد کنند. مسولان ستاد نیز براساس نیاز پروژه‌ها با فرد دارای تخصص مورد نیاز جهت اعزام تماس می‌گیرند.

اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، مبنای شناسایی و دعوت از نیروهای متخصص متناسب با نیاز پروژه‌ها خواهد بود و مسئولان ستاد در صورت نیاز به تخصص افراد، برای هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت آنان با داوطلبان تماس خواهند گرفت.

از کاشی‌کاری و جوشکاری تا فناوری اطلاعات و پزشکی

نذر تخصص و مهارت، طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها و دانش‌های تخصصی را در بر می‌گیرد. در سال‌های گذشته، استادکاران و نیروهای فنی بسیاری در رشته‌هایی همچون آرماتوربندی، کاشی‌کاری، گچ‌کاری، سنگ‌کاری، جوشکاری، لوله‌کشی و سایر شاخه‌های تأسیسات، بخشی از توان حرفه‌ای خود را به شکل داوطلبانه در خدمت توسعه حرم‌های مطهر قرار داده‌اند.

این فرصت به حرفه‌های ساختمانی و عمرانی محدود نیست؛ متخصصان رشته‌های مهندسی، معماری، طراحی، فناوری اطلاعات، امور فرهنگی و هنری، پزشکی و درمانی و دیگر حوزه‌های تخصصی نیز می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه ستاد، آمادگی‌شان را برای مشارکت در این حرکت معنوی اعلام کنند.

در واقع، هر فرد می‌تواند متناسب با دانش و مهارتی که در اختیار دارد، سهمی در توسعه و آبادانی حرم‌های مطهر داشته باشد؛ خدمتی که به جای کمک مالی، با نذر وقت، دانش و توان حرفه‌ای انجام می‌شود.

تجربه موفق حضور متخصصان ایرانی در پروژه‌های عتبات

حضور نیروهای متخصص و استادکاران ایرانی در پروژه‌های توسعه عتبات، تجربه‌ای ارزشمند و اثربخش است. طرح توسعه حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف، مزین به نام صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا(س)، که سال گذشته تحویل تولیت حرم مطهر شد، یکی از نمونه‌های این مشارکت گسترده تخصصی است.

اکنون نیز در اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلای معلی، مزین به نام صحن و شبستان حضرت زینب(س)، جمعی از استادکاران، هنرمندان و متخصصان ایرانی در رشته‌های مختلف فعالیت دارند و تکمیل این طرح با مشارکت خیران حرم‌ساز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور ادامه دارد.

نذر تخصص، خدمتی با برکات فراتر از توسعه عتبات

مشارکت در پروژه‌های توسعه و بازسازی عتبات، علاوه بر آثار معنوی و خدمت‌رسانی به زائران، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز برخوردار است.ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به نمایندگی از خیران حرم‌ساز، از طریق تأمین کالا، مصالح و خدمات مورد نیاز پروژه‌ها از تولیدکنندگان داخلی و همچنین راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی در مناطق کم‌برخوردار، به رونق تولید و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال در کشور کمک می‌کند.

در جریان اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام علی(ع) در نجف اشرف، بخش قابل توجهی از مصالح و ملزومات مورد نیاز از صنایع و تولیدکنندگان داخلی تأمین شد و چند هزار میلیارد تومان خرید از ظرفیت تولیدی کشور صورت گرفت. این روند در اجرای طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) در کربلا نیز با خرید سیمان، میلگرد، سنگ‌های ساختمانی، آجر، کاشی و دیگر ملزومات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی ادامه دارد.به این ترتیب، نذر مردم در مسیر توسعه عتبات، علاوه بر آبادانی حرم‌های مطهر، می‌تواند به تقویت تولید ملی، رونق کسب‌وکار و توانمندسازی اقتصادی مناطق مختلف کشور نیز کمک کند.

همچنین علاقه‌مندان به مشارکت مالی در طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری ستاره72مربع(#۷۲*) یا مراجعه به درگاه رسمی پرداخت نذورات ستاد به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form اقدام کنند.